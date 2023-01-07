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    10. kez toplanan 6'lı masa yine bir arpa boyu yol alamadı!

    Altılı masa, 10. kez toplandı. Ancak yine ne aday, ne vaat, ne de bir fıkır açıklandı! Peşi sıra yapılan tüm konuşmalar, suların durulmadığını kanıtladı!

    10 saat konuştular bir arpa boyu yol alamadılar

    Saraçhane Tiyatrosu, "Fena çarparım" vurgusu, "Aday kim olacak" korkusu... İşte tüm bu kriz başlıkları altında toplanan masa, yine uzlaşamadı. "Adayı konuşmayı konuştuk" açıklaması yaptı. Ertesi gün Davutoğlu, ekrana çıktı. "Sorun var" mesajı yolladı.



    Akşener, bir kez daha İmamoğlu'na sarıldı! "Seni yedirmem" diye haykırdı. Kılıçdaroğlu ise "Ekrem Başkan İstanbul'da kalacak" vurgusuyla adaylık ısrarını tekrarladı. Mahallenin medyası bile isyan bayrağı açtı. Altılı masanın işi, başka bahara kaldı.

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    Haberler Güncel 10. kez toplanan 6'lı masa yine bir arpa boyu yol alamadı!
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