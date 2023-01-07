10. kez toplanan 6'lı masa yine bir arpa boyu yol alamadı!





Akşener, bir kez daha İmamoğlu'na sarıldı! "Seni yedirmem" diye haykırdı. Kılıçdaroğlu ise "Ekrem Başkan İstanbul'da kalacak" vurgusuyla adaylık ısrarını tekrarladı. Mahallenin medyası bile isyan bayrağı açtı. Altılı masanın işi, başka bahara kaldı.



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