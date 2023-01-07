Başkan Erdoğan'dan Manavgat-Akseki'deki konutların anahtar teslim töreninde önemli açıklamalar

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2021'de yaşanan orman yangınında evleri yanan vatandaşlar yeni konutlarına kavuşuyor. Başkan Erdoğan konutların anahtar teslim töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

2021 yazındaki yangında hayatını kaybeden 8 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yangın, 61 bin 500 dekar ormanımızla birlikte adeta ciğerlerimizi de yakmıştır. Toplamda 300 milyon lira destekte bulunduk, gönüllü vatandaşlarımız ve dernekler aracılığıyla da 56 milyon liralık yardımla vatandaşlarımızın yanında yer almıştır. İnşa ettiğimiz bu evlerden 427'sinin anahtarlarını sahiplerine teslim ediyoruz.

YÜZDE 66 İNDİRİMLE 2 YIL ÖDEMESİZ

İnşa ettiğimiz 900 afet köy konutunu maliyeti üzerinden yüzde 66 indirimle 2 yılı ödemesiz 18 yıl vadeyle sahiplerine vereceğiz. Aylık ödemesi 2 bin 50 lira ile 3 bin 700 lira arasındadır. Toplam ödeme küçük tiplerde 445 bin, ahırlı tiplerde 797 bin lira olacaktır.

Dünyada böylesine bir afet yönetimi gerçekleştiren başka bir ülke yoktur. Her afet, Türkiye'nin yönetim kapasitesini ve kabiliyetini tüm dünyaya ispatlıyor. Aslında yaptığımız iş milletin olanı millete vermektir.