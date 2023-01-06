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    • 06.01.2023 23:08
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    • 06.01.2023 23:22
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    Takvim.com.tr bombayı patlattı Türkiye bu haberi konuştu: 128 milyar dolar iftirası atan Kemal Kılıçdaroğlu dolarları götürmüş

    Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen'in "128 milyar dolar nerede" propagandasının yapıldığı dönemde, yalan propagandasının baş aktörü olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüklü miktarda döviz aldığını açıklaması bomba etkisi yarattı. Türkiye, Takvim.com.tr'nin özel haberi sonrası gündeme bomba gibi düşen olayı konuşurken; sosyal medyada Kılıçdaroğlu'na tepki yağdı.

    Özel haber
    takvim.com.tr
    128 milyar dolar iftirası atarken dolarları götürmüş

    90'lı yıllarda bir süre Devlet Bakanlığı görevini de yürüten eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, geçtiğimiz günlerde CHP başta olmak üzere muhalefet eliyle köpürtülen "128 milyar dolar nerede?" yalanının servis edildiği süreçte; 6'lı masada bulunan bir parti liderinin yüklü miktarda döviz aldığını söylemişti. Bu iddia Türkiye'nin gündemine otururken, Sevigen takvim.com.tr'ye konuşmuş ve bu miktarın 300 bin dolar olduğunu söyleyerek paranın yasallığını sorgulamıştı.

    Milletvekillerinin mal varlıklarını açıklamakla yükümlü olduğuna dikkat çeken Sevigen, "Bu para bir yerden geldi. 128 milyar algısını yayan 6 genel başkandan biri bir arkadaşını arıyor, çanta dolusu Türk Lirası elinde. Koruma müdürünü gönderiyor. 'Git bana şu arkadaştan dolar al' diyor. O arkadaş da iş adamı ve eski milletvekili. Bizim bildiğimiz bu ama bilmediğimiz neler var. Araştırmak lazım. Kendisinin de çıkıp söylemesi lazım. Bu para yasal bir para olsa giderler bankaya bozdururlar, kimseye de muhtaç olmazlar. Hırsızlık, uğursuzluk demiyorum ama etik değil" ifadelerini kullanmıştı.

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    TAKVİM.COM.TR BOMBAYI PATLATTI TÜRKİYE BU HABERİ KONUŞTU
    Sevigen bu açıklamalarının ardından 6'lı masadan bazı liderlerin panikle kendisini aradığını belirterek, takvim.com.tr aracılığı ile döviz alan genel başkana seslenerek "Çıkıp söylesin, söylemezse 2023'ün ilk haftası açıklarım" demişti. Sevigen, verdiği sürenin dolmasının ardından o ismi ilk kez takvim.com.tr'den Ahmet Zeren'e açıklayarak doları alanın Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi. Bomba etkisi yaratan bu açıklama özellikle sosyal medya başta olmak üzere birçok yerde gündem oldu.

        ATTIĞI İFTİRAYI KENDİSİ YAPTI
        "128 milyar dolar nerede?"         yalanının mimarı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'a attığı iftirayı kendisinin yaptığı belirtilirken, Kılıçdaroğlu'na "O paralar nerede? Ne yaptın?" sorusu yöneltildi.

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