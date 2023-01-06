Takvim.com.tr bombayı patlattı Türkiye bu haberi konuştu: 128 milyar dolar iftirası atan Kemal Kılıçdaroğlu dolarları götürmüş

Milletvekillerinin mal varlıklarını açıklamakla yükümlü olduğuna dikkat çeken Sevigen, "Bu para bir yerden geldi. 128 milyar algısını yayan 6 genel başkandan biri bir arkadaşını arıyor, çanta dolusu Türk Lirası elinde. Koruma müdürünü gönderiyor. 'Git bana şu arkadaştan dolar al' diyor. O arkadaş da iş adamı ve eski milletvekili. Bizim bildiğimiz bu ama bilmediğimiz neler var. Araştırmak lazım. Kendisinin de çıkıp söylemesi lazım. Bu para yasal bir para olsa giderler bankaya bozdururlar, kimseye de muhtaç olmazlar. Hırsızlık, uğursuzluk demiyorum ama etik değil" ifadelerini kullanmıştı.