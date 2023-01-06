Takvim.com.tr bombayı patlattı Türkiye bu haberi konuştu: 128 milyar dolar iftirası atan Kemal Kılıçdaroğlu dolarları götürmüş

90'lı yıllarda bir süre Devlet Bakanlığı görevini de yürüten eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, geçtiğimiz günlerde CHP başta olmak üzere muhalefet eliyle köpürtülen "128 milyar dolar nerede?" yalanının servis edildiği süreçte; 6'lı masada bulunan bir parti liderinin yüklü miktarda döviz aldığını söylemişti. Bu iddia Türkiye'nin gündemine otururken, Sevigen takvim.com.tr'ye konuşmuş ve bu miktarın 300 bin dolar olduğunu söyleyerek paranın yasallığını sorgulamıştı.
Milletvekillerinin mal varlıklarını açıklamakla yükümlü olduğuna dikkat çeken Sevigen, "Bu para bir yerden geldi. 128 milyar algısını yayan 6 genel başkandan biri bir arkadaşını arıyor, çanta dolusu Türk Lirası elinde. Koruma müdürünü gönderiyor. 'Git bana şu arkadaştan dolar al' diyor. O arkadaş da iş adamı ve eski milletvekili. Bizim bildiğimiz bu ama bilmediğimiz neler var. Araştırmak lazım. Kendisinin de çıkıp söylemesi lazım. Bu para yasal bir para olsa giderler bankaya bozdururlar, kimseye de muhtaç olmazlar. Hırsızlık, uğursuzluk demiyorum ama etik değil" ifadelerini kullanmıştı.
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TAKVİM.COM.TR BOMBAYI PATLATTI TÜRKİYE BU HABERİ KONUŞTU
Sevigen bu açıklamalarının ardından 6'lı masadan bazı liderlerin panikle kendisini aradığını belirterek, takvim.com.tr aracılığı ile döviz alan genel başkana seslenerek "Çıkıp söylesin, söylemezse 2023'ün ilk haftası açıklarım" demişti. Sevigen, verdiği sürenin dolmasının ardından o ismi ilk kez takvim.com.tr'den Ahmet Zeren'e açıklayarak doları alanın Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi. Bomba etkisi yaratan bu açıklama özellikle sosyal medya başta olmak üzere birçok yerde gündem oldu.