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    • Güncel
    • 04.01.2023 13:20
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    • 04.01.2023 13:20
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    Şebnem Korur Fincancı'nın Başkan Erdoğan'a yönelik hakaret cezasına onama

    Terör örgütü tarafından dolaşıma sokulan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik kimyasal silah iftirasına sahip çıkan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Fincancı'ya, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a, hakaret ettiği iddiasıyla 7 bin 80 TL verilen para cezası da onandı.

    AJANSLAR
    Fincancı’nın cezasına onama

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, başbakanlığı döneminde hakaret ettiği iddiasıyla 7 bin 80 TL para cezasına çarptırılan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın cezası, istinaf mahkemesince onandı.

    GEZİ İHANETİNDE HAKARET TWEETİ
    Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'nın Gezi Parkı eylemleri döneminde attığı bir tweet gerekçesiyle dönemin başbakanı olan Başkan Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı dava, 16 Şubat 2021'de İstanbul Anadolu Adliyesi 42. Asliye Ceza Mahkemesi'nde karara bağlanmıştı. Mahkeme, Fincancı hakkında 7 bin 80 TL para cezası vermişti.

    YARGITAY'A TEMYİZ TALEBİNDE BULUNDU
    Fincancı'nın avukatı Meriç Eyüboğlu'nun itirazı üzerine kararı değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 24. Ceza Dairesi de yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin aykırılık olmadığı gerekçesiyle başvuruyu reddetti. Bunun üzerine avukat Eyüboğlu, istinaf mahkemesinin ret kararına karşı Yargıtay'a temyiz talebinde bulundu.

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    Haberler Güncel Şebnem Korur Fincancı'nın Başkan Erdoğan'a yönelik hakaret cezasına onama
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