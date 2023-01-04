Şebnem Korur Fincancı'nın Başkan Erdoğan'a yönelik hakaret cezasına onama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, başbakanlığı döneminde hakaret ettiği iddiasıyla 7 bin 80 TL para cezasına çarptırılan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın cezası, istinaf mahkemesince onandı.

GEZİ İHANETİNDE HAKARET TWEETİ

Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'nın Gezi Parkı eylemleri döneminde attığı bir tweet gerekçesiyle dönemin başbakanı olan Başkan Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı dava, 16 Şubat 2021'de İstanbul Anadolu Adliyesi 42. Asliye Ceza Mahkemesi'nde karara bağlanmıştı. Mahkeme, Fincancı hakkında 7 bin 80 TL para cezası vermişti.