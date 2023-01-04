'AK Parti'M mobil uygulaması ve dijital platformu 5 Ocak’ta tanıtılacak

AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, AK Parti teşkilatlarının birbirleriyle olan iletişimlerini, organizasyon ve koordinasyon süreçlerini yönetebilmelerine imkan sağlayacak AK Parti'M mobil uygulaması ve dijital platformunun hayata geçirileceği bildirildi.

Uygulamanın AK Parti için dijital dönüşüm sürecinde yeni bir aşama olduğu belirtilerek, AK Parti'M mobil uygulaması ve dijital platformu ile ilgili detayların 5 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı programla tanıtılacağı kaydedildi.