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    • Güncel
    • 17.12.2022 09:41
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    • 17.12.2022 09:42
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    Terör örgütü PKK’nın Türkiye planı deşifre oldu: ‘Kimyasal silah’ yalanıyla Avrupa’yı kışkırtacaklar

    Türkiye’nin Suriye ve Irak’taki operasyonları sonucunda köşeye sıkışan terör örgütü PKK’nın Avrupa'da yeni planlamalara gittiği öğrenildi. Avrupa'da destek arayışında olan ve terör örgütü statüsünden çıkarılmayı talep eden PKK, Avrupa ülkelerindeki örgüt yandaşlarına sokaklara inmeleri talimatını verdi. İstihbarat raporlarında, örgütün elebaşı Abdullah Öcalan'ın ön plana çıkarma planının yanı sıra TSK'nın kimyasal silah kullandığı yalanını Irak'ta üretilecek sahte delillerle Avrupa'da sunmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı da PKK’nın yayın organında yaptığı açıklamada TSK’ya attığı 'kimyasal silah kullanıyor' şeklinde iftiralar sonucunda tutuklanmıştı.

    Avrupa’da kirli oyun! PKK’nın Türkiye planı deşifre oldu

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak ve Suriye'deki operasyonlar neticesinde hareket alanı gittikçe daralan ve dışarıdan destek arayışını sürdüren PKK'nın, Avrupa'da yeni planlamalara gittiği öğrenildi. PKK yandaşları son dönemde Almanya, Avusturya, Hollanda, İngiltere gibi Avrupa ülkelerinde gerçekleştirdikleri bazı gösterilerde polis ile arbede yaşarken bazı örgüt mensupları ise gözaltına alındı.

    Sabah'ta yer alan habere göre yaşanan olaylar üzerine PKK yönetimi, birçok ülkede örgüt yanlısı faaliyetleri artırma kararı aldı. Söz konusu grupların polis müdahalesinin yaşandığı Avrupa ülkelerinde PKK yasaklarına karşı büyük katılımlı yürüyüşler organize edecekleri ve Türkiye'nin yurtdışı temsilcilikleri ile Türk firmalarda gösteriler yapacakları öğrenildi. Ayrıca elebaşı Abdullah Öcalan yanlısı yayın ve etkinliklerin de artırılmasının amaçlandığı öğrenildi.

    KİMYASAL SİLAH YALANINI YAYACAKLAR
    Ulaşılan istihbarat raporlarına göre, NATO üyeliği için başvuran İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye ile ilişkilerinin yakından takip edilmesi talimatı verilirken, Türkiye'nin iki ülkeyle ilişkilerini bozmak amacıyla PKK/YPG ve Abdullah Öcalan sembolleri ile sokak eylemlerinin sürdürülmesi kararlaştırıldı. Ayrıca Türkiye'nin kimyasal silah kullandığı propagandasını inandırıcı hale getirmekte zorlanan PKK tarafından, Irak'ta üretilecek sahte delillerin Avrupa ülkelerinden temsilcilere sunulması planlanıyor.

    PKK'DAN TÜRKİYE'DE PROVOKASYON PLANI
    Avrupa ülkelerinden bazı avukatlar ve milletvekillerinin katılımı ile terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için Türkiye'de yürüyüş planlandığı ortaya çıktı. PKK yanlıları tarafından 2023 yılında terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için bazı yabancı avukat ve parlamenterlerin de katılımı ile Türkiye'de protesto eylemi ve basın açıklaması organize edilmesinin planlandığı ortaya çıktı.

        OPERASYONLARIN DURDURULMASI İÇİN TÜRKİYE'YE BASKI
        PKK yanlıları tarafından yapılacak gösterilerde yabancı ülkelerden parlamenterler ve avukatlar kullanılarak Türkiye'nin uluslararası platformlarda zor durumda bırakılması hedefleniyor. PKK yöneticileri tarafından Avrupa ülkeleri ile Türkiye karşı karşıya getirilerek, Irak ve Suriye'deki operasyonların durdurulması için Avrupa ülkeleri tarafından Türkiye'ye baskı yapılması amaçlanıyor.

        ŞEBNEM KORUR FİNCANCI NE DEDİ?
        PKK'nın yayın organında açıklama yapan ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 'kimyasal silah kullanıyor' şeklinde iftiralar atan Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

        ŞEBNEM KORUR FİNCANCI TUTUKLANDI
        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan TTB Başkanı Fincancı, TSK'nın meşru müdafaa kapsamındaki legal faaliyetleri ile terör örgütünün illegal faaliyetlerini bağdaştırma suretiyle "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklanmıştı.

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        Haberler Güncel Terör örgütü PKK’nın Türkiye planı deşifre oldu: ‘Kimyasal silah’ yalanıyla Avrupa’yı kışkırtacaklar
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