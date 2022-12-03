TSK'ya kimyasal iftira atanlara ağzının payını veren Burak Haktanır'dan sözde muhaliflere bir tokat daha!

Konservatuvar mezunu olan ve oyunculukta 10'uncu yılını icra eden bir isim Burak Haktanır. Şu an yeni açılacak bir dijital platformda 'Yangın Günleri' ve 'Serhat' adlı dizi projelerinde rol alan Burak Haktanır, bugüne dek çokça sinema ve dizi projesinde yer aldı, tiyatro sahnesinde performans sergiledi. Sabah'ta yer alan habere göre, Haktanır o gece perde arkasında yaşananları anlattı.

O GECE AKM'DE NELER OLDU?

Son 10 dakikaya kadar herhangi bir sıkıntı yoktu. Özcan Alper isimli yönetmen, sahneye üçüncü kez çıktı. Farklı kategorilerden ödül aldı. İlk çıkışlarında sadece bir teşekkür edip indi.

Asıl söyleyeceklerini meğer sona saklıyormuş. Son ödülünü alırken bir film festivalinde, bir ödül töreninde standartları aşacak kadar uzun bir teşekkür konuşması yaptı. Ve o son cümlesinde de bombayı patlattı, indi sahneden.

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Neydi son cümlede sizin tabirinizle patlayan 'bomba'?

Türk Tabipleri Birliği gibi bir kurumun başındaki bir kadının, güzide kurumumuz Türk Silahlı Kuvvetleri'ne alenen atmış olduğu bir iftira. Uluslararası arenada olayı bambaşka bir yere taşımaktır bu.

Ödülünü Şebnem Korur Fincancı'ya ithaf etti. Hatta o iftiraya hiç dem vurmadan kullandığı cümle aynen şu; "Sırf barış dediği için şu an linçe uğrayan, hapiste olan"... Olayı ne kadar bağlamından uzaklaştırıyor. Ortada bir iftira var. Bir de bu iftirayı yalanla süsleme var. "Sırf barış dediği için hapiste olan Şebnem'e" dedi, alkışını aldı ve indi.