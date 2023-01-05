Hak hukuk tanımayanlara Başkan Erdoğan'dan tokat! On binlerce emekçinin yüzü güldü

İşten çıkarıldığımı, taziye için gelirler diye beklediğim yöneticilerden öğrendim. Bu büyük acıları yaşarken iki çocuğumla işsiz güçsüz tek başına bırakıldım. Cumhurbaşkanımızın açıklaması çok mutlu etti. İnşallah işimize tekrar döner, çoluk çocuğumuzun rızkını çalışarak çıkarırız.

BİZE BAYRAMI YAŞATTI

Volkan Yavuz(Mersin): Başkan Vahap Seçer haksız hukuksuz şekilde işimizden etti. Sayın Cumhurbaşkanımız tek suçları ülkesini ve milletini sevmek olan biz işçilerin sahipsiz olmadığını, kendisine güvenen insanların yanılmadığını bir kez daha gösterdi. İşinden edilen binlerce kişi dünden bugüne adeta bayram havası yaşıyor.