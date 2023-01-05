Hak hukuk tanımayanlara Başkan Erdoğan'dan tokat! On binlerce emekçinin yüzü güldü

Başkan Erdoğan'ın önceki gün Ankara'da Sözleşmeliye Kadro Şöleni programında, büyükşehirlerde işten çıkartılan işçilerin yapılacak yasal düzenleme ile işlerine geri dönebileceğinin müjdesini vermesiyle işçileri işe dönüş heyecanı sardı.
HEPSİ GÖREVLERİNE DÖNECEK
Erdoğan konuşmasında, "Hatırlayın seçimler öncesinde ne deniyordu? Hiç kimse belediyelerimizden atılamaz deniliyordu. Büyükşehir belediyeleri dahil kapının önüne konan işçilerimizi gördük mü? Gördük. Memurlarımızı gördük mü? Gördük. İşte şimdi onların hepsi tekrar yasal düzenleme ile görevlerinin başına dönecekler" dedi.
Sabah gazetesinin haberine göre; işçiler mutluluklarını dile getirerek, "Cumhurbaşkanımız bir kez daha bu milletin adamı olduğunu, bu milletin derdiyle dertlendiğini gösterdi." dedi.
Kayhan Türkmen: Pandemi süreci içerisinde çok mağdur olmuştuk. Yasaklar derken evimize maaş girmiyordu. Cumhurbaşkanımızın açıklamasını duyunca ailece çok sevindik. Ne kadar teşekkür etsek az olur.