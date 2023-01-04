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    • Güncel
    • 05.01.2023 00:01
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    • 05.01.2023 00:01
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    DEVA Partisi'nden skandal Anayasa açıklaması: "Türk tanımını kaldırmak istiyoruz"

    Son dakika haberi! Saraçhane'deki mağduriyet tiyatrosunda terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'a selam gönderen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın adaylık için HDP yanlama hesaplara bir kez deşifre oldu. DEVA Partisi Kurumsal İletişim ve Tanıtım Başkanı Sanem Oktar katıldığı bir radyo programında Anayasa'dan 'Türk' tanımını kaldırmak istediklerini açıkladı.

    takvim.com.tr
    Anayasa’dan Türk tanımını kaldırmak istiyoruz

    2023 seçimlerine doğru gidilirken Millet İttifakı'nda yaşanan adaylık savaşının yanında dikkat çeken bir diğer konu da DEVA Partisi ile HDP arasında başlayan yakınlaşma.

    BABACAN'DAN ADAYLIK SİNYALİ
    Adaylık konusunda başta Kılıçdaroğlu'nun yaptığı çıkışlar gündeme gelirken, Akşener ve İmamoğlu'nun Saraçhane'de düzenlediği operasyonla ittifak içinde yeni bir kriz yaşandı. Bu tartışmalar sürerken DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı canlı yayında adaylık sinyali verdi.

    Babacan yaptığı açıklamada kullandığı "6'lı masa böyle bir mutabakata varırsa, hem seçilebilme sorunu olmaz hem de yaparım" ifadeleriyle adaylığa göz kırptı.

    KILIÇDAROĞLU ÇEKİLİRSE BABACAN'I ÖNERECEK
    Bu gelişmelerin gölgesinde açıklamalarda bulunan CHP destekçisi gazeteci Şaban Sevinç "Bir İYİ Partili söyledi; Kemal Bey adaylıktan çekilirse Ali Babacan'ı önerecek" diye konuşarak Babacan'ın adaylık ihtimalini doğruladı.

    KÜRTÇEYİ ANADİL YAPMA GİRİŞİMİ
    Diğer yandan HDP oylarını da yanına çekmeye çalışan Babacan yaptığı jet açıklamayla "HDP ile yakın diyaloğumuz var" diyerek Kürtçeyi anadil olarak anayasaya koymak istediklerini açıkladı.

    Anayasanın 66. maddesini yeniden ele alınmasını talep eden Babacan, "Herkesin kendini bu ülkenin eşit ve özgür vatandaşı hissetmesi, güçlü bir vatandaşlık anlayışının hakim kılınmasıyla mümkündür. Bu kapsamda Anayasamızın 66. maddesini, çağımızın gereği olarak, kapsayıcı bir anlayışla yeniden ele almayı teklif ediyoruz" ifadelerini kullandı.

        "ANAYASA'DAN TÜRK TANIMINI KALDIRMAK İSTİYORUZ"
        Babacan'ın bu çıkışı sonrasında partideki isimler de konu hakkında açıklamalarda bulunurken DEVA Partisi'nin Kurumsal İletişim ve Tanıtım Başkanı Sanem Oktar, Anayasa'dan 'Türk' tanımını kaldırmak istediklerini açıkladı.

        ETNİK KİMLİĞE ATIF YAPILMAYACAK
        Oktar "Türkiye'de Atatürk milliyetçiliği diye bir tarif var. Siz başka bir tarif mi getiriyorsunuz? Anayasa'dan Türklüğü çıkarıyor musunuz?" sorusu üzerine şöyle konuştu:

        "Doğru. Kabul edeceğimiz vatandaşlık anlayışında herhangi bir etnik, dini ya da kültürel kimliğe atıf yapılmayacaktır. Farklılıklar arasında birini diğerine karşı ayrıcalıklı kılan bir tercihte bulunulmayacaktır. Her vatandaşı eşitlik temelinde kapsayan bir anlayış benimsiyoruz."

        BABACAN'IN SÖZLERİ TEPKİ TOPLAMIŞTI
        Babacan'ın açıklamasına ise altılı masanın ortaklarından İYİ Parti'nin Sözcüsü Kürşat Zorlu, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce ve Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ tepki göstermişti.

            DEMİRTAŞ'A ÖZGÜRLÜK İSTEMİŞTİ
            Diğer yandan Babacan'ın Saraçhane'de düzenlenen mitingde terör soruşturması kapsamında tutuklu olan Selahattin Demirtaş'a gönderdiği selam ve özgürlük talebi çok konuşulmuştu.

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