DEVA Partisi'nden skandal Anayasa açıklaması: "Türk tanımını kaldırmak istiyoruz"

2023 seçimlerine doğru gidilirken Millet İttifakı'nda yaşanan adaylık savaşının yanında dikkat çeken bir diğer konu da DEVA Partisi ile HDP arasında başlayan yakınlaşma.
BABACAN'DAN ADAYLIK SİNYALİ
Adaylık konusunda başta Kılıçdaroğlu'nun yaptığı çıkışlar gündeme gelirken, Akşener ve İmamoğlu'nun Saraçhane'de düzenlediği operasyonla ittifak içinde yeni bir kriz yaşandı. Bu tartışmalar sürerken DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı canlı yayında adaylık sinyali verdi.
Babacan yaptığı açıklamada kullandığı "6'lı masa böyle bir mutabakata varırsa, hem seçilebilme sorunu olmaz hem de yaparım" ifadeleriyle adaylığa göz kırptı.
KILIÇDAROĞLU ÇEKİLİRSE BABACAN'I ÖNERECEK
Bu gelişmelerin gölgesinde açıklamalarda bulunan CHP destekçisi gazeteci Şaban Sevinç "Bir İYİ Partili söyledi; Kemal Bey adaylıktan çekilirse Ali Babacan'ı önerecek" diye konuşarak Babacan'ın adaylık ihtimalini doğruladı.
KÜRTÇEYİ ANADİL YAPMA GİRİŞİMİ
Diğer yandan HDP oylarını da yanına çekmeye çalışan Babacan yaptığı jet açıklamayla "HDP ile yakın diyaloğumuz var" diyerek Kürtçeyi anadil olarak anayasaya koymak istediklerini açıkladı.
Anayasanın 66. maddesini yeniden ele alınmasını talep eden Babacan, "Herkesin kendini bu ülkenin eşit ve özgür vatandaşı hissetmesi, güçlü bir vatandaşlık anlayışının hakim kılınmasıyla mümkündür. Bu kapsamda Anayasamızın 66. maddesini, çağımızın gereği olarak, kapsayıcı bir anlayışla yeniden ele almayı teklif ediyoruz" ifadelerini kullandı.