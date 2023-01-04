DEVA Partisi'nden skandal Anayasa açıklaması: "Türk tanımını kaldırmak istiyoruz"

BABACAN'DAN ADAYLIK SİNYALİ

Adaylık konusunda başta Kılıçdaroğlu'nun yaptığı çıkışlar gündeme gelirken, Akşener ve İmamoğlu'nun Saraçhane'de düzenlediği operasyonla ittifak içinde yeni bir kriz yaşandı. Bu tartışmalar sürerken DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı canlı yayında adaylık sinyali verdi.

Babacan yaptığı açıklamada kullandığı "6'lı masa böyle bir mutabakata varırsa, hem seçilebilme sorunu olmaz hem de yaparım" ifadeleriyle adaylığa göz kırptı.

KILIÇDAROĞLU ÇEKİLİRSE BABACAN'I ÖNERECEK

Bu gelişmelerin gölgesinde açıklamalarda bulunan CHP destekçisi gazeteci Şaban Sevinç "Bir İYİ Partili söyledi; Kemal Bey adaylıktan çekilirse Ali Babacan'ı önerecek" diye konuşarak Babacan'ın adaylık ihtimalini doğruladı.