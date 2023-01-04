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    • Güncel
    • 04.01.2023 22:25
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    • 04.01.2023 22:25
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    HDP'li Meral Danış Beştaş'tan skandal terör açıklaması: "FETÖ'ye cemaat demeyi tercih ediyoruz!"

    Terörün siyasi ayağı HDP'nin Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında skandal ifadeler kullandı. FETÖ'ye terör örgütü diyemeyen Beştaş, "Onların FETÖ dediği bizim (HDP) cemaat demeyi tercih ettiğimiz" ifadelerine kullandı. Beştaş'ın neden FETÖ ifadesini kullanmadığı ise firari FETÖ'cülerle Avrupa'da kol kola yürüyen PKK, CHP ve HDP'lilerin bir araya geldiği bir konferansta yaşanan tartışmada gizli. İşte Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen o konferans ve Batı'daki kirli iş birliğinin belgeleri.

    takvim.com.tr
    FETÖ’ye cemaat demeyi tercih ediyoruz!

    ABD ve Avrupa'nın maşası eli kanlı PKK'ya terör örgütü diyemeyen siyasi ayak HDP'den Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilgili skandal bir açıklama geldi.

    FETÖ'YE TERÖR ÖRGÜTÜ DİYEMEDİ | VİDEO İZLE

    FETÖ'YE DE TERÖR ÖRGÜTÜ DİYEMEDİ
    HDP'nin Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında tartışılacak açıklamalara imza attı.

    Beştaş, 15 Temmuz darbe girişiminde 251 kişiyi şehit eden Fetullahçı Terör Örgütü'ne "cemaat" demeyi tercih ettiklerini söyledi. Beştaş, "Onların FETÖ dediği bizim (HDP) cemaat demeyi tercih ettiğimiz" ifadelerine yer verdi.

    YÜKSEKDAĞ'DAN "SIRTIMIZI VE PYD'YE YASLIYORUZ" SÖZLERİ
    Daha önce de vekilliği terör ile bağlantısı ve söylemleri nedeniyle düşürülen eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksedağ, "Sırtımızı YPJ'ye YPG'ye ve PYD'ye yaslıyoruz" sözleriyle büyük tepki toplamıştı.

    BULDAN'DA PKK'YA TERÖR ÖRGÜTÜ DİYEMEMİŞTİ
    HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise daha önce, "Şunu ifade etmek isterim PKK bir terör örgütü değildir." ifadeleriyle HDP'nin terör ile bağını açık açık ilan etmişti.

    ALMANYA'DAKİ TOPLANTI SONRASI SÖYLEM Mİ DEĞİŞTİ?
    Beştaş'ın neden FETÖ ifadesini kullanmadığı ise firari FETÖ'cülerle Avrupa'da kol kola yürüyen PKK, CHP ve HDP'lilerin bir araya geldiği bir konferansta yaşanan tartışmada gizli. 16 eylem ve etkinliğe katıldığı gerekçesiyle 4 ayrı suçtan 10 yıldan 26 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan HDP Diyarbakır eski Milletvekili Sibel Yiğitalp, "Taş atan çocuklar o dönemin cemaatlerinin savcı ve hakimler tarafından tutuklandı" deyince salondaki FETÖ'cüler tepki göstermişti.

    Terörün siyasi ayağı HDP'liler Türkiye'de FETÖ'ye cemaat derken Avrupa'daki ortakları da terör örgütü FETÖ ile Türkiye aleyinde kol kola eylem ve propaganda yapmaya devam ediyor.


        PKK/YPG VE FETÖ YANDAŞLARI ELE ELE
        İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK/YPG ve FETÖ yandaşları Kasım ayında bir araya gelerek Türkiye aleyhinde gösteri yapmıştı. İsveç parlamentosu önünde toplanan terör yandaşları NATO anlaşması çerçevesinde Türkiye'nin İsveç'ten istediği terör şüphelilerinin iade edilmemesini istemişti.

        PKK DESTEKÇİSİ KÜRDO BAKSİ VE FETÖ MİLİTANI BÜLENT KENEŞ YAN YANA
        Terör örgütü PKK/YPG destekçisi Türkiye düşmanı gazeteci Kürdo Baksi ve eski bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh'in organize ettiği gösteriye İsveç'te yaşayan, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasının firari şüphelisi Bülent Keneş'te destek vermişti.

        Stockholm'de PKK destekçisi Kürdo Baksi ile FETÖ'cü Bülent Keneş'in yan yana gelip Türkiye aleyhinde yapılan kirli propaganda da kol kola girmeleri YPG/PKK - FETÖ birlikteliğinin en net belgesi olarak gözler önüne serildi.



        Konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yapan Kürdo Baksi isimli gazeteci görünümlü militan, haşhaşi Bülent Keneş'e katılımından ötürü teşekkür etti.

        Baksi paylaşımında, "Erdoğan'ın iadesini istediği Türk gazeteci Bülent Keneş ve destek veren diğer gazetecilere herkese çok teşekkürler" ifadelerini kullandı.



            KÜRDO VİTES YÜKSELTTİ! NOBEL'E TÜRK BÜYÜKELÇİ YERİNE FETÖ'CÜ KENEŞ ÇAĞIRILSIN
            Bununla da yetinmeyen PKK destekçisi Baksi, 2022 Nobel yemeğine Türkiye Büyükelçisi yerine FETÖ'cü Bülent Keneş'in davet edilmesini teklif etti.

            Bu detay PKK - FETÖ birlikteliğinin önemli bir anektodu alarak kayıtlara geçti.

            FETÖ MEDYASINDAN PKK SEMPATİZANINA 'KENEŞ' DESTEĞİ
            Baksi'nin bu çağrısına FETÖ medyasından ise destek gecikmedi.

            Haşhaşilerin beşinci kol aracı Kronos Haber gelişmeyi "İsveçli aydın Baksi: Nobel yemeğinde Türkiye'yi sürgün gazeteci Bülent Keneş temsil etmeli" başlığıyla servis etti.



            İSVEÇ MEDYASI DA FETÖ'CÜ AKLADI
            NATO kaderi Türkiye'nin iki dudağı arasında olan İsveç'in medyası da FETÖ'cü Bülent Keneş'e sahip çıktı. Anna Gullberg isimli İsveçli gazeteci, Keneş'i 'işini yapmak isteyen gazeteci' olarak tanımladı ve Başkan Erdoğan'ı hedef aldı.

            Gullberg, "Bu gece ciddi bir tehdit altında yaşayan bir meslektaşımıza destek olmak için Mynttorget'ta toplandık" dedi.



                GÖTEBORG'DA PAÇAVRALAR
                İsveç'in Göteborg kentinde terör örgütü PKK/YPG yandaşları, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde terörü bitirmek için Türkiye'nin başlattığı "Pençe-Kılıç Hava Harekatı" operasyonunu protesto etmişti.

                Göteborg çarşı merkezinde toplanan terör yandaşları PKK/YPG'yi simgeleyen paçavralar taşımıştı.



                STOCKHOLM'DE REZİL GÖRÜNTÜLER
                Stockholm'de PKK/YPG'liler, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği'nin duvarlarına terör örgütü propagandası ve Başkan Erdoğan'a yönelik hakaret içeren görüntüler yansıtmıştı.

                KÖLN'DE İHANET KONFERANSI: CHP-HDPKK-FETÖ EL ELE!
                Eli kanlı iki terör örgütü yandaş ve üyeleri, Ekim yayında Almanya'nın Köln kentinde ortaklaşa düzenledikleri toplantıda buluşmuştu. Belediye destekli üç günlük etkinlikte başrol Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) kimyasal silah iftirası atan Türkiye Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya verildi.

                    CHP ONA, O DA FETÖ'YE ARKA ÇIKTI
                    Programda FETÖ'de müebbet hapse mahkûm olan Taha Furkan Çetinkaya'nın annesi Melek Çetinkaya da yer almıştı. CHP'nin kol kanat gerdiği Melek Çetinkaya söz konusu etkinlikte, "Ben Gülen cemaatinden hiçbir terörist olanı görmedim, sizler gördünüz mü?" şeklinde skandal bir açıklama yaparak Fetullahçı Terör Örgütü'ne arka çıkmıştı.

                    Terör örgütü propagandasına dönüşen programa katılan isimler dikkat çekti.



                    CHP'Lİ TANRIKULU LİSTEDEYDİ
                    16 eylem ve etkinliğe katıldığı gerekçesiyle 4 ayrı suçtan 10 yıldan 26 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan HDP Diyarbakır eski Milletvekili Sibel Yiğitalp ile İnsan Hakları Derneği İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri de katıldığı programda, Türkiye'ye kin kusuldu. Programa alınan CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ise salonda yer almadı.

                        BİRBİRLERİNE GİRDİLER
                        Programda, PKK'lılar ile FETÖ'cüler arasında tartışma çıktı. 15 Temmuz darbe girişimden sonra Almanya'ya kaçan ve avukat olduğunu söyleyen bir FETÖ'cü, Selahattin Demirtaş'a oy verdiğini ve ona karşı zulüm yapıldığını ileri sürdü.

                        KÖLN'DE TÜRKİYE KARŞITI İHANET KONFERANSI! VİDEO İZLE

                        TERÖRİSTLER FETÖ SÖZCÜĞÜNDEN RAHATSIZ OLDULAR
                        "Bütün muhalifler olarak FETÖ'cü kelimesinden vazgeçecek miyiz?"                         şeklindeki sorusu salonda gerginliğe neden olmuştu. Yiğitalp, "Taş atan çocuklar o dönemin cemaatlerinin savcı ve hakimler tarafından tutuklandı" deyince salondaki FETÖ'cüler tepki göstermişti.



                        BATI İLE KİRLİ ORTAKLIK İTİRAFI
                        Sabah'ta yer alan habere göre, programda Fincancı'ya, bir PKK yandaşı, iktidarı devirmek için Avrupa'daki kurumlarla görüşmeler olup olmadığını, tedbirler alınıp alınmadığını sordu. Fincancı soruya, "Biz zaten insan hakları örgütleri olarak düzenli şekilde raporlar yayınlıyoruz. Hem de uluslararası anlamda bu raporların görünür olması için elimizden geleni yapıyoruz. Seçimlerde pek çok olasılık var. Türkiye için ama biz iyisinin olması için mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz" cevabını verdi.

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                        Haberler Güncel HDP'li Meral Danış Beştaş'tan skandal terör açıklaması: "FETÖ'ye cemaat demeyi tercih ediyoruz!"
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