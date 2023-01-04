HDP'li Meral Danış Beştaş'tan skandal terör açıklaması: "FETÖ'ye cemaat demeyi tercih ediyoruz!"

BULDAN'DA PKK'YA TERÖR ÖRGÜTÜ DİYEMEMİŞTİ

HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise daha önce, "Şunu ifade etmek isterim PKK bir terör örgütü değildir." ifadeleriyle HDP'nin terör ile bağını açık açık ilan etmişti.

ALMANYA'DAKİ TOPLANTI SONRASI SÖYLEM Mİ DEĞİŞTİ?

Beştaş'ın neden FETÖ ifadesini kullanmadığı ise firari FETÖ'cülerle Avrupa'da kol kola yürüyen PKK, CHP ve HDP'lilerin bir araya geldiği bir konferansta yaşanan tartışmada gizli. 16 eylem ve etkinliğe katıldığı gerekçesiyle 4 ayrı suçtan 10 yıldan 26 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan HDP Diyarbakır eski Milletvekili Sibel Yiğitalp, "Taş atan çocuklar o dönemin cemaatlerinin savcı ve hakimler tarafından tutuklandı" deyince salondaki FETÖ'cüler tepki göstermişti.

Terörün siyasi ayağı HDP'liler Türkiye'de FETÖ'ye cemaat derken Avrupa'daki ortakları da terör örgütü FETÖ ile Türkiye aleyinde kol kola eylem ve propaganda yapmaya devam ediyor.