HDP'li Meral Danış Beştaş'tan skandal terör açıklaması: "FETÖ'ye cemaat demeyi tercih ediyoruz!"

ABD ve Avrupa'nın maşası eli kanlı PKK'ya terör örgütü diyemeyen siyasi ayak HDP'den Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilgili skandal bir açıklama geldi.
FETÖ'YE TERÖR ÖRGÜTÜ DİYEMEDİ | VİDEO İZLE
FETÖ'YE DE TERÖR ÖRGÜTÜ DİYEMEDİ
HDP'nin Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında tartışılacak açıklamalara imza attı.
Beştaş, 15 Temmuz darbe girişiminde 251 kişiyi şehit eden Fetullahçı Terör Örgütü'ne "cemaat" demeyi tercih ettiklerini söyledi. Beştaş, "Onların FETÖ dediği bizim (HDP) cemaat demeyi tercih ettiğimiz" ifadelerine yer verdi.
YÜKSEKDAĞ'DAN "SIRTIMIZI VE PYD'YE YASLIYORUZ" SÖZLERİ
Daha önce de vekilliği terör ile bağlantısı ve söylemleri nedeniyle düşürülen eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksedağ, "Sırtımızı YPJ'ye YPG'ye ve PYD'ye yaslıyoruz" sözleriyle büyük tepki toplamıştı.
BULDAN'DA PKK'YA TERÖR ÖRGÜTÜ DİYEMEMİŞTİ
HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise daha önce, "Şunu ifade etmek isterim PKK bir terör örgütü değildir." ifadeleriyle HDP'nin terör ile bağını açık açık ilan etmişti.
ALMANYA'DAKİ TOPLANTI SONRASI SÖYLEM Mİ DEĞİŞTİ?
Beştaş'ın neden FETÖ ifadesini kullanmadığı ise firari FETÖ'cülerle Avrupa'da kol kola yürüyen PKK, CHP ve HDP'lilerin bir araya geldiği bir konferansta yaşanan tartışmada gizli. 16 eylem ve etkinliğe katıldığı gerekçesiyle 4 ayrı suçtan 10 yıldan 26 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan HDP Diyarbakır eski Milletvekili Sibel Yiğitalp, "Taş atan çocuklar o dönemin cemaatlerinin savcı ve hakimler tarafından tutuklandı" deyince salondaki FETÖ'cüler tepki göstermişti.
Terörün siyasi ayağı HDP'liler Türkiye'de FETÖ'ye cemaat derken Avrupa'daki ortakları da terör örgütü FETÖ ile Türkiye aleyinde kol kola eylem ve propaganda yapmaya devam ediyor.