Köln'de Türkiye karşıtı ihanet konferansı! CHP, FETÖ, HDPKK ve Tabipler Birliği aynı karede

Almanya'nın Köln kentinde sözde "Türkiye'de insan hakkı ihlalleri" konulu bir konferans düzenlendi. Skandal buluşmada FETÖ, HDP ve Türk Tabipler Birliği kol kola girdi. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, terör örgütü PKK destekçisi Şebnem Korur Fincancı, Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun masum gibi gösterip kol kanat gerdiği FETÖ'cü Melek Çetinkaya'nın yer alması olayın vahametini gözler önüne serdi. Türkiye'ye karşı oynanan oyunu tüm çıplaklığı ile gözler önüne seren konu A Haber canlı yayınında yorumlandı.