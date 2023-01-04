Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 04.01.2023 20:26
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.01.2023 20:28
    ABONE OL

    Sinan Ateş cinayetinde flaş gelişme! Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü daha tutuklandı

    Son dakika haberi! Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Cinayetle ilgili gözaltına alınan V.B, H.S. ve Z.A. dün "tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Sinan Ateş cinayetinde flaş gelişme!

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden U.K., M.U., E.U. ve M.Y.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

    Sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirilen ve soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

    Nöbetçi hakimlikçe sorgulanan 4 zanlıdan U.K., M.U. ve M.Y. tutuklanırken, E.U. ise yurt dışına çıkma yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    3 ŞÜPHELİ DÜN TUTUKLANMIŞTI
    Cinayetle ilgili gözaltına alınan V.B, H.S. ve Z.A. dün "tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

        SOKAK ORTASINDA SALDIRI
        Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde 30 Aralık'ta bir binadan çıktıkları sırada, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.

        Saldırıda, Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Galatasaray - MKE Ankaragücü | CANLI ANLATIM İZLE
        Haberler Güncel Sinan Ateş cinayetinde flaş gelişme! Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü daha tutuklandı
            SON DAKİKA