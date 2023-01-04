Sinan Ateş cinayetinde flaş gelişme! Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü daha tutuklandı

Nöbetçi hakimlikçe sorgulanan 4 zanlıdan U.K., M.U. ve M.Y. tutuklanırken, E.U. ise yurt dışına çıkma yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

3 ŞÜPHELİ DÜN TUTUKLANMIŞTI

Cinayetle ilgili gözaltına alınan V.B, H.S. ve Z.A. dün "tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklanmıştı.