CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "taşeron işçi" yalanı! Mehmet Tevfik Göksu'dan flaş açıklamalar

'İBB'deki taşeron işçilerin' kadroya geçirilmesini, İmamoğlu'nun 'Yeni bir işe alım' gibi gösterdiğini ve algı yapmaya çalıştığını aktaran Göksu, "İBB Başkanı her zaman olduğu gibi bugün de yalana ve iftiraya sarıldı" dedi.

HEPSİNİN ARŞİV ARAŞTIRMASI YAPILDI

İmamoğlu'nun, "O dönem arşiv araştırması yasak olmadığı halde, işe giren 30 bin kişiden 10 bin kişi için arşiv araştırması istenmemiş. Bunu ben yapsam neler olurdu, siz düşünün" sözleri Göksu tarafından yalanlandı. Göksu, İBB'ye "Taşeron Yasası" ile geçen tüm çalışanların, güvenlik ve soruşturmaları yapılarak, soruşturma sonuçlarının da ilgili komisyonlarda değerlendirilerek işe alındığını belgeleriyle açıkladı.