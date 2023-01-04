Son dakika: Pakistan Senatosu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterdi

Pakistan Senatosu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Ukrayna savaşında attığı adımlar nedeniyle Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi.
Senato Başkanı Muhammed Sadiq Sanjrani, Norveç Nobel Komitesi'ne hitaben yazdığı bir mektupla, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik çabalarından dolayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Nobel Barış Ödülü verilmesi için çağrıda bulundu.
"KÜRESEL FELAKETİN ÖNÜNE GEÇTİ"
Senato Başkanı, Başkan Erdoğan'ın etkili ve zamanında müdahalelerine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı;
"Rusya-Ukrayna savaşı kısa sürede tüm dünya için felaketle sonuçlanabilecek bir nükleer patlama noktasına dönüştü. Yorulmak bilmeyen çabaları, her iki tarafla da zamanında ve etkili müdahaleleri sayesinde tek başına küresel bir felaketin önüne geçti."
Konuya ilişkin Pakistan Senatosu'nun resmi sosyal medya hesapları üzerinden bir paylaşım yapıldı.
İşte o paylaşım;
Chairman Senate, Muhammad Sadiq Sanjrani through a letter has officially registered the nomination in favour of Turkish President @RTErdogan for the "Nobel Peace Prize" for his efforts to resolve the Ukrainian crisis in a letter addressed to Norwegian Nobel Committee...1/3 🇹🇷🇵🇰 pic.twitter.com/TdutdIrLcO— Senate of Pakistan (@SenatePakistan) January 4, 2023