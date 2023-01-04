Son dakika: Pakistan Senatosu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterdi







"KÜRESEL FELAKETİN ÖNÜNE GEÇTİ"

Senato Başkanı, Başkan Erdoğan'ın etkili ve zamanında müdahalelerine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı;



"Rusya-Ukrayna savaşı kısa sürede tüm dünya için felaketle sonuçlanabilecek bir nükleer patlama noktasına dönüştü. Yorulmak bilmeyen çabaları, her iki tarafla da zamanında ve etkili müdahaleleri sayesinde tek başına küresel bir felaketin önüne geçti."