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    • 04.01.2023 11:35
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    • 04.01.2023 11:42
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    Son dakika: Terörle mücadelede 2022'nin Z raporu! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 18'i canlı bomba 185 terör eylemi engellendi

    Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2022 yılında 185 terör eyleminin engellendiğini ve bunların 18'inin de canlı bomba eylemi olduğunu açıkladı.

    AJANSLAR
    18’i canlı bomba 185 terör eylemi engellendi

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2022 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

    Bakan Soylu'nun açıklamalarından önemli şu şekilde:
    - Yurt içinde terörist sayısı 120'nin altına düşürülmüştür.
    - 2022 yılında, farklı terör örgütlerine mensup 87'si sözde üst düzey 1220 terörist etkisiz hale getirildi.
    - 2022 yılında 185 terör eylemi engellenmiştir ve bunların 18'i de canlı bomba eylemidir.
    - Kaçak göçle mücadelede 2022 yılında toplam 285 bin 27 düzensiz göçmen ve 8 bin 980 organizatör yakalanmıştır.

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    Haberler Güncel Son dakika: Terörle mücadelede 2022'nin Z raporu! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 18'i canlı bomba 185 terör eylemi engellendi
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