Son dakika: Terörle mücadelede 2022'nin Z raporu! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 18'i canlı bomba 185 terör eylemi engellendi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2022 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından önemli şu şekilde:

- Yurt içinde terörist sayısı 120'nin altına düşürülmüştür.

- 2022 yılında, farklı terör örgütlerine mensup 87'si sözde üst düzey 1220 terörist etkisiz hale getirildi.

- 2022 yılında 185 terör eylemi engellenmiştir ve bunların 18'i de canlı bomba eylemidir.

- Kaçak göçle mücadelede 2022 yılında toplam 285 bin 27 düzensiz göçmen ve 8 bin 980 organizatör yakalanmıştır.