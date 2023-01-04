Son dakika: CHP'li Özgür Özel'in atama iftirasına YÖK'ten açıklama

Sürekli olarak devlet kurumlarını zan altında bırakmayı seven CHP'den yeni bir skandal geldi.
CHP'nin skandal açıklamalarıyla meşhur Grup Başkanvekili Özgür Özel, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyelerinin mevzuata aykırı biçimde atandığını iddia etti.
Özel, iddiasını şu sözlerle devam ettirdi:
"Bu da oldu. Tayyip Erdoğan, dengesiz ve frensiz bir sistemde hızını alamadı ve bir fazla YÖK üyesi atadı. 24 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan atamalara göre, Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Prof. Dr. Naci Gündoğan, Prof. Dr. Burhaneddin Sandıkçı ve Prof. Dr. Erol Arıcaklıoğlu, Cumhurbaşkanı tarafından seçilerek Yükseköğretim Kurulu üyesi olarak atanmış, Prof. Dr. Arif Bilgin ise Üniversitelerarası Kurulca seçilerek Yükseköğretim Kurulu üyesi olarak atanmıştır. Ancak aynı gün yayımlanan Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında, Prof. Bilgin'in Üniversitelerarası Kurulca seçilmediği, Cumhurbaşkanınca seçildiği, atamanın bu usulle yapıldığı belirtilmiştir. Bu durumda Cumhurbaşkanınca seçilebilecek Yükseköğretim Kurulu üyesi sayısı 14 olmasına karşın, Erdoğan tarafından seçilerek atanan Yükseköğretim Kurulu üyesi mevzuata aykırı biçimde fiilen 15'e çıkmıştır.
"SEÇİLEN ÜYE SAYISI 15'E ÇIKTI"
Mevzuata göre YÖK üyelerinin 7'si Üniversitelerarası Kurulca seçilmesi gerekirken, 14'ünün Cumhurbaşkanınca seçilmesi gerekirken son atamalarla mevzuata aykırı biçimde 15 Yükseköğretim Kurulu üyesi doğrudan Cumhurbaşkanınca seçilmiş hale gelmiştir. Mevzuattaki 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 6'ncı maddesi, Yükseköğretim Kurulu'nun 21 üyesinin nasıl atanacağına ilişkin açık hükümlere sahip. Buna göre Kurulun 7 üyesi profesör öğretim üyeleri arasından Üniversitelerarası Kurulca, diğer 14 üyesi ise Cumhurbaşkanınca seçilmektedir. Tayyip Erdoğan, son olarak 24 Aralık 2022 günü Yükseköğretim Kurulu'na 5 üye atamıştır. Kurulun mevcut kompozisyonu gereği bu 5 üyeden 4'ünün Cumhurbaşkanınca, 1'inin Üniversitelerarası Kurulca atanması gerekirken, Erdoğan 5 üyeyi de kendi atamıştır. Bu atamaların ardından Yükseköğretim Kurulu'nda, Üniversitelerarası Kurulca seçilen üye sayısı 6'ya, Cumhurbaşkanınca seçilen üye sayısı 15'e çıkmıştır. Bu mevzuata açık aykırıdır. Yükseköğretim Kanunu'nun 6'ncı maddesinin ihlalidir. Bu ihlale göz yumulmaması gerektiği açıktır. Dolayısıyla 24 Aralık günü Yükseköğretim Kurulu üyesi olarak atanan Sadettin Hülagü, Erol Arıcaklıoğlu, Naci Gündoğan, Burhaneddin Sandıkçı ve Arif Bilgin'den birinin görevden alınarak, yerine Üniversitelerarası Kurulca seçilen birinin getirilmesi gerektiği açıktır.