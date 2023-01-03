VGM burs sonuçları, vgm.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak. Öğrenciler, T.C. kimlik numarası, ad, soyad, doğum tarihi ve baba adıyla sorgulama işlemlerini yapabilecek.
VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI
VGM Yükseköğrenim burs sonuçları açıklandı. Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklama şu şekilde;
2022-2023 eğitim yılı YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURU DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİ TAMAMLANMIŞTIR. Başvuru sonucunuzu BURADAN öğrenebilirsiniz…
VGM BURS SONUCU SORGULAMA EKRANI
Vakıflar Genel Müdürlüğü, burs başvuru sonuçları internet üzerinden erişime açılacak. Adaylara basılı olarak herhangi bir posta gönderilmeyecek. Burs değerlendirme işlemleri sona erdikten sonra vgm.gov.tr adresi üzerinden sorgulama adresi erişime açılacak.