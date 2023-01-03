VGM İLK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sayfasında yer alan bilgiye göre burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları sonuçlar açıklandıktan hesap açma işleminin tamamlanması ile mümkün olan en kısa sürede ödenir. İlk burs ödemesi Ekim ayından, ödeme yapılan aya kadar geriye dönük olarak yapılmaktadır. Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Geriye dönük burs ödemesi tamamlandıktan sonra öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10'una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır.