Yunan sahil güvenlik botu Türk İHA'larına yakalandı! Göçmenleri ölüme ittikleri anlar saniye saniye kamerada





Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu, Ege Denizi'nde İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri Türk kara sularına itti. Atina'nın bu hukuksuz hamlesi, Deniz Kuvvetlerine ait İHA ile tespit edildi.

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi.



Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabındaki paylaşıma göre, bir grup düzensiz göçmen, 29 Aralık 2022'de Ege Denizi'nde Çeşme'nin güneybatısında Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından Türkiye sahiline 3,62 mil mesafede Türk kara sularına itildi.