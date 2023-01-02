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    • 02.01.2023 20:30
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    Yunan sahil güvenlik botu Türk İHA'larına yakalandı! Göçmenleri ölüme ittikleri anlar saniye saniye kamerada

    Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu, Ege Denizi'nde İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri Türk kara sularına itti. Deniz Kuvvetleri'ne ait İHA ile tespit edilen olay sonrası Sahil Güvenlik Komutanlığı göçmenleri kurtarmak için harekete geçti.

    takvim.com.tr
    Yunan sahil güvenlik botu Türk İHA’larına yakalandı!

    Ege ve Akdeniz'de gerilimi yükseltecek hamlelerle Türkiye'nin sabrını sınayan, silahlandırılmaması gereken adaları askeri yığınak ve karargah haline getiren Yunanistan, yeni bir skandal imza attı.



    Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu, Ege Denizi'nde İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri Türk kara sularına itti. Atina'nın bu hukuksuz hamlesi, Deniz Kuvvetlerine ait İHA ile tespit edildi.

    MSB paylaştı: Türk kara sularına itilen düzensiz göçmenler kurtarıldı

    Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi.

    Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabındaki paylaşıma göre, bir grup düzensiz göçmen, 29 Aralık 2022'de Ege Denizi'nde Çeşme'nin güneybatısında Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından Türkiye sahiline 3,62 mil mesafede Türk kara sularına itildi.




    Deniz Kuvvetlerine ait İHA ile tespit edilen bu olay, ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin kurtarılması sağlandı.
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    Haberler Güncel Yunan sahil güvenlik botu Türk İHA'larına yakalandı! Göçmenleri ölüme ittikleri anlar saniye saniye kamerada
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