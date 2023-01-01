Yunan basınından 12 mil tepkisi: Yunanistan peri masalına devam ediyor!
Doğu Akdeniz ve Ege'de son günlerde gerilimi tırmandıran konu Yunanistan'ın kara sularını 12 mile çıkarma iddiaları oldu. Ankara'dan tepki üstüne tepki gelirken Yunan basınından Atina'yı eleştiren çarpıcı bir haber geldi. Yunanistan'ın kara suları konusunda 'peri masalına' devam ettiğini ifade eden haberde bunun yalnızca bir söylem olduğuna ve uluslararası bir geçerlilik olmadığı sürece Yunanistan'ın asla böyle bir şey yapamayacağından bahsedildi.
Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimi en çok artıran meselelerden biri Yunanistan'ın Ege'de kara sularını 12 mile çıkaracağına dair söylemleri. Yunan basınında aylardır dolaşan haberlere göre aslında bu mesele Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın uzun süre 'çekmecesinde' duruyordu; ancak Türkiye korkusundan masaya yatırılmıyordu.
Geçtiğimiz hafta Yunanistan'ın kara sularını 12 mile çıkarma meselesini yeniden gündeme getirmesinin ardından ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan konuyla ilgili sert tepki geldi.
Akar, ''Kara sularının 6 milden yukarı çıkarılmasını kabul etmiyoruz. Bu konuda yanlış bir adımın ciddi sıkıntılar doğuracağını herkesin bilmesi lazım. Komşumuza 'unutmayın yanlış hesap Ankara'dan döner diyoruz''' dedi. Ayrıca Bakan Akar, konuşmasında casus belliye de vurgu yapmıştı.
Bakan Çavuşoğlu iseTürkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de hak ve çıkarlarını korumaya devam ettiğini belirten Çavuşoğlu, Yunanistan'ın Ege'de değil 12, 1 mil dahi genişlemeye izin vermeyeceklerini vurguladı.
Çavuşoğlu, "Meclisimizin bu konuda 1995'te aldığı karar nettir ve halen geçerlidir. Yunanistan'ı bir kez daha uyarıyoruz: Arkana almaya çalıştıklarına güvenerek sahte kahramanlık peşinde koşma. Maceraya atılma. Sonu sizin için hiç iyi olmaz" ifadelerini kullandı.