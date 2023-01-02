Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar “dünyanın ilk SİHA gemisi” TCG Anadolu'da incelemelerde bulundu!

Yunanistan'ın provokatif eylem ve söylemlerine devam ettiğini dile getiren Akar, "Her sabah kalkıp mutlaka ortaya bir şey atarak gerginlik yaratmak için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar" diye konuştu.

"TÜRKİYE TEHDİT DEĞİL, GÜVENİLİR, GÜÇLÜ, ETKİN BİR MÜTTEFİK"

Yunanistan'ın Türkiye ile olan sorunlarını Türkiye-NATO, ABD, AB sorunu gibi göstermeye çalıştığına da dikkati çeken Akar, "Hilelerini artık herkes anladı. Bu konuda herkesin daha tedbirli olacağını değerlendiriyor, bekliyoruz" dedi.

Türkiye'nin tüm söylemlerini hukuksal gerçekliklere, somut verilere dayandığını belirten Akar, şunları söyledi:

"Buna rağmen bir sonuç alınamamasının Yunanistan kaynaklı birçok sebebi var. Yunanistan'da şu anda birçok skandal var. Dinleme skandalı, göçmen skandalı, yolsuzluklar var. Bununla birlikte Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de başaramadığı, beceremediği ve Yunan kamuoyunun da fark ettiği başarısızlıkları var. Bütün bunları örtmek için Türkiye ile gerginliği artırmaktan medet umuyorlar. Fakat gerginlik yaratarak hayatta kalabilmelerinin mümkün olmadığını, saptırmaların da kar etmediğini görmelerini istiyoruz. Yunanistan'daki bazı belirli siyasilerin, askerlerin yaptığı tek iş ağlamak. Devamlı ağlayarak şoveniz politikalarını götürmeye ve tanıtmaya çalışıyorlar. Bunun bir çıkar yolu olmadığını da herkes görmeye başladı. Yunan halkı da kendi kaynaklarının bu bazı siyasiler tarafından nasıl har vurup harman savrulduğunu ve refahlarının nasıl tahrip edildiğini görmeye başladı. Bunlarla birlikte Yunanistan'daki bazı aklıselim siyasiler, akademisyenler, emekli askerler, büyükelçiler, vatandaşlar buradaki oyunu görmeye başladı."

Bazı Yunan siyasilerin Türkiye'yi tehdit olarak nitelendiren açıklamalarına da tepki gösteren akar, "Türkiye kimseye tehdit değil, güvenilir, güçlü, etkin bir müttefik. Bunun bu şekilde bilinmesi lazım. Türkiye kimseye tehdit değil. Bunu tekrar tekrar kafalarına sokmaları, anlamaları lazım" dedi.

"MESELE KKTC'NIN TANINMASI MESELESİDİR"

Türkiye'nin diyalog çağrılarının zafiyet olarak anlaşılmaması gerektiğini vurgulayan Akar, "Samimi olarak iyi komşuluk ilişkileri içinde Ege'deki zenginliklerin adil şekilde paylaşılmasından söz ediyoruz. Ancak bunun yanı sıra şunu da söylüyoruz, hiçbir şekilde ne kendimizin ne Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkını, hukukunu çiğnetmeyecek, hiçbir oldubittiye müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.

Akar, üçüncü tarafların olaylara objektif yaklaşmasının önemini belirterek, "Duygusal, önyargılı şekilde taraf olmayın, adil, objektif ve tarafsız olarak olayları değerlendirmelerini istiyoruz" dedi.

Kıbrıs konusunu da "milli bir mesele" olarak nitelendiren Akar, "Garanti ve İttifak antlaşmaları doğrultusunda geçmişte olduğu gibi bugün de Kıbrıslı kardeşlerimizin yanındayız. Kıbrıs konusunda egemen eşit, bağımsız iki devletten bahsediyoruz. Artık mesele bu devletin kurulması değil, kurulmuş olan bu devletin tanınması meselesidir" diye konuştu.

"YAKIN ZAMANDA TANKIMIZI DA UÇAĞIMIZI DA MOTORUMUZU DA YAPACAĞIZ"

Etkin caydırıcı ve sayın bir silahlı kuvvetleri için yerli ve milli savunma sanayinin önemine vurgu yapan Akar, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, destek ve teşvikiyle savunma sanayisinde büyük atılımlar gerçekleştirilmiş, yerlilik ve millîlik oranı yüzde 80'ler seviyesine ulaşmıştır" dedi.

Artık Türkiye'nin Milli Piyade Tüfeklerini ve tüm hafif silahları, ÇNRA'ları, Fırtına obüslerini, İHA/SİHA/TİHA'ları, ATAK helikopterlerini, fırkateynleri ve savaş gemileriyle akıllı hassas mühimmatları ve füzeleri tasarlayıp inşa, imal ve ihraç seviyesine geldiğini dile getiren Akar, "Önümüzde çetin yollar var, bunu biliyoruz. O yolları da geçerek Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı ne varsa bunları yerli ve milli şekilde karşılayacak düzeye geleceğiz. İnşallah yakın bir zamanda tankımızı da uçağımızı da motorumuzu da yapacağız. Başaracağız, buna inanıyoruz" sözlerini kullandı.

Konuşmasının sonunda geminin inşasında görevli personel tarafından alkışlanan Akar, "Asıl bizim sizi eserinizden dolayı alkışlamamız lazım" diyerek, çalışanları tebrik etti, TSK komuta kademesi ile birlikte alkışladı. Akar, çalışanların ve gemi personelinin yeni yılını da kutladı.