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    • 31.12.2022 15:48
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    • 31.12.2022 23:50
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    Milli Savunma Bakanı Akar AWACS uçağından Atina yönetimini uyardı: "Akıllı olun! Yanlış hesap Ankara'dan döner"

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terörle mücadelenin 2023 yılında da kararlılık ve yüksek motivasyonla devam edeceğini bildirdi. Terörle mücadele harekatlarında önemli görevler üstlenen 8’inci Ana Jet Üs Komutanlığını ziyaret eden Akar, terörle mücadelenin 2023 yılında da kararlılık ve yüksek motivasyonla devam edeceğini vurguladı. Personeli terörle mücadeledeki büyük katkıları ve başarılarından dolayı tebrik eden Akar, "2023 yılı için azim, kararlılık ve yüksek motivasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz. Ona zihnen ve bedenen hazırlıklı olun." dedi. Öte yandan Akar, AWACS uçağında A Haber'e konuştu. Yunanistan'ı uyaran Akar, "Barış, diyalog uluslararası hukuk diyoruz. Türkiye'nin ve KKTC'nin hakkını çiğnetmeyiz. Yunanistan aklıselim hareket etsin, akıllı olsun. Yanlış hesap Ankara'dan döner" şeklinde konuştu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Akıllı olun! Yanlış hesap Ankara’dan döner

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile milli ve özgün olarak geliştirilme çalışmaları devam eden muharip insansız uçak sistemi Bayraktar Kızılelma'daki incelemelerinin ardından Diyarbakır'a gitti.

    8'inci Ana Jet Üs Komutanlığında Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su ve askeri yetkililer tarafından karşılanan Bakan Akar, faaliyetlere ilişkin Üs Komutanı Tuğgeneral Gürtaç Kayapınar'dan brifing aldı.

    Daha sonra personelle bir araya gelen Akar, buradaki konuşmasında Türkiye'nin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası alanda kurduğu çok boyutlu ilişkilerle özne haline geldiğini, etki alanının üç kıta, ilgi alanının ise bütün dünya olduğunu belirtti.

        Bu süreçte, görev ve sorumlulukları artan Milli Savunma Bakanlığının Cumhuriyet tarihinin en yoğun ve en başarılı faaliyetlerini icra ettiğini dile getiren Akar, "Bu çerçevede kahraman ve fedakar ordumuz egemenlik ve bağımsızlığımız için 'hudut namustur' anlayışıyla hudutlarımızın güvenliğini sağlamakta, terörü kaynağında yok etme stratejisi ile yurt içinde ve sınır ötesinde başta PKK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere terör örgütlerine karşı mücadele etmekte, denizlerimizde ve semalarımızdaki hak ve menfaatlerimizi kararlılıkla korumakta, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı hazır olmak için büyük ve kapsamlı tatbikatlar icra etmektedir." diye konuştu.

        ZİHNEN VE BEDENEN HAZIRLIKLI OLUN
        Personeli terörle mücadeledeki büyük katkıları ve başarılarından dolayı tebrik eden Akar, "Terörle mücadelede çok önemli roller oynuyorsunuz. Kahramanlıklarınızı, fedakarlıklarınızı yakından takip ediyor, bununla gurur duyuyoruz. Başarılarınız mutlaka tarihteki yerini alacaktır. 2023 yılında da terörle mücadelemiz çok yoğun geçecek. Ona göre çalışacak, ülkemizi ve asil milletimizi 40 yıldır başına musallat olan terör belasından kurtarmak için gayretlerimizi sürdüreceğiz. Bir taraftan 2022 yılında sağlanan başarıların gururunu yaşayacak, diğer taraftan 2023 yılı için azim, kararlılık ve yüksek motivasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz. Ona zihnen ve bedenen hazırlıklı olun." ifadelerini kullandı.

        Savunma ve güvenlik konularında da değerlendirmelerde bulunan Akar, sözlerinin sonunda personelin yeni yılını kutladı, görevlerinde başarı dileklerini iletti.

        Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesinin, inceleme ve denetlemelerde bulunduğu birlikte Mehmetçiğe bir de sürprizi oldu.

            Akar'ın davetlisi olarak ziyarete eşlik eden sanatçı Esat Kabaklı, Mehmetçik ile bir araya geldi. Üs komutanlığında mini birer konser veren Kabaklı, türkülerini "dünyanın en güzel ordusu" olarak nitelendirdiği Mehmetçik ile söyledi.


            Öte yandan Bakan Akar, AWACS uçağında A Haber'e konuştu. Akar, "AWACS Türkiye'nin gökyüzünde göz kulağı. Akdeniz ve Ege'deki tüm faaliyetleri denetliyoruz." dedi.

            "AKILLI OLUN! YANLIŞ HESAP ANKARA'DAN DÖNER" | VİDEO İZLE

            YUNANİSTAN AKILLI OLSUN
            Yunanistan'ı uyaran Akar, "Barış, diyalog uluslararası hukuk diyoruz. Türkiye'nin ve KKTC'nin hakkını çiğnetmeyiz. Yunanistan aklıselim hareket etsin, akıllı olsun. Yanlış hesap Ankara'dan döner" şeklinde konuştu.

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            Haberler Güncel Milli Savunma Bakanı Akar AWACS uçağından Atina yönetimini uyardı: "Akıllı olun! Yanlış hesap Ankara'dan döner"
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