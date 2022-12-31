Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 31.12.2022 23:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.01.2023 00:26
    ABONE OL

    Son dakika: Türkiye Yüzyılı başladı! Yurdun dört bir yanında 2023 coşkusu: Başkan Erdoğan'dan mesaj

    Türkiye, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı olan 2023'e 'merhaba' dedi. Yurdun dört bir yanında yaşanan yeni yıl coşkusu objektiflere yansıdı. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni yılın ilk mesajında 'Türkiye Yüzyılı vurgusu yaptı. Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte adım adım tarihe kazandıracağız" dedi. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve yurttan kareler...

    takvim.com.tr
    Türkiye Yüzyılı başladı!

    Türkiye, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı olan 2023'e 'merhaba' dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yeni yıla ilişkin bir mesaj paylaştı.



    "TÜRKİYE YÜZYILI'NI TARİHE KAZIYACAĞIZ"
    Erdoğan mesajında "Sadece 2022'de yaptığımız eser ve hizmetlerin özeti bile saatlere, günlere sığmıyor… Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında inşallah daha nice hizmet ve proje ile milletimizin huzurunda olacağız" ifadelerini kullandı.

    Başkan Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte adım adım tarihe kazandıracağız" dedi.

    2022'İN ÖZETİ
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesaplarından 2022 yılında hükümetin icraatlarını özetledi. 20'ye yakın başlık altında yapılan 254 adet paylaşımla 2022 yılında yapılan hizmet ve projeleri anlatan Erdoğan, her bir paylaşım için özel görseller kullandı.

    Paylaşımlarına 31 Aralık 2022 sabah saat 09:00'da "Şimdi 2022'de gece gündüz çalışarak ülkemize kazandırdıklarımızın kısa bir özetini, hizmetkârı olmaktan şeref duyduğumuz milletimizle paylaşma vakti…" cümlesiyle paylaşımlarına başlayan Erdoğan, paylaşım serisini 2023'ün ilk dakikasına kadar sürdürdü. Başkan Erdoğan, 3 dakikada bir paylaşım yaptı.

    Türkiye Yüzyılı'nı adım adım tarihe kazandıracağız"

    Erdoğan'ın paylaşımları arasında özel zamanlamayla atılan twitler de vardı.

    Başkan Erdoğan'ın paylaşımlarında saat Çanakkale Zaferini temsilen saat 19:15 Çanakkale 1915 Köprüsü'ne, Cumhuriyetin yüzüncü yılını simgeleyen saat 20:23 TOGG'a, İstanbul'un fethinin altıyüzüncü yıldönümüne ithafen saat 20:53 de Türkiye'nin ilk insansız savaş jeti Kızılelma'ya ayrıldı.

    Erdoğan daha sonra gün içerisinde yaptığı tüm görsellerin yer aldığı videoyu "Türkiye Yüzyılı" şarkısıyla birlikte paylaştı.

    TÜRKİYE GENELİNDE HAVADAN VE KARADAN DENETİM
    Türkiye genelinde yılbaşına yönelik denetimler, İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nden (GAMER) takip edildi.

    İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Vali Ömer Seymenoğlu, GAMER'de ülke genelinde yapılan denetimleri takip etti. Görev başındaki vali, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik personeliyle kurulan canlı bağlantıda illerde ve bölgelerdeki tedbirlere ilişkin bilgi alan Seymenoğlu, karadan, havadan ve denizden yapılan kontrolleri takip etti.

    Ankara'da yapılan denetimlerde polis ve jandarma ekiplerinden toplam 16 bin 500 personel ve 1500 ekip, ayrıca dron ve hassas burunlu köpekler de denetimlerde yer aldı.



    İSTANBUL'DA YENİ YIL KUTLAMALARI
    Yeni yıla dakikalar kala Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli ve Kadıköy gibi ilçelerdeki kutlamaların yapılacağı alanlarda toplandı.

    Kutlamaların adreslerinden biri olan Beşiktaş Meydanı ile Ortaköy'de toplanan vatandaşlar, yılbaşı saatinin yaklaşmasıyla beraber yoğunluk oluşturdu.

    Beşiktaş ve Kartal heykeli civarında geniş güvenlik önlemi alan polislerin denetimleri devam ediyor. İlçede cadde ve sokaklar, yılbaşı etkinlikleri kapsamında ışıklandırıldı.



        Birçok vatandaşın yılbaşını karşılamak üzere kafe ve restoranları tercih ettiği görüldü.

        Ortaköy'de hizmet veren kafe ve restoranlar da yılbaşı için süslendi. Beşiktaş'a, İstanbulluların yanı sıra bazı turistlerin de yılbaşını kutlamak üzere geldiği görüldü.

        Bazı vatandaşlar, gökyüzüne dilek feneri bıraktı.

        Öte yandan, Dolmabahçe-Ortaköy istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.


        ŞİŞLİ'DE VATANDAŞLAR YILBAŞI AĞACI ÖNÜNDE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ
        Şişli Belediyesince yeni yıl kutlamaları kapsamında Abdi İpekçi Meydanı'nda etkinlik düzenledi. Burada toplanan vatandaşlar meydana yerleştirilen büyük yılbaşı ağacı önünde fotoğraf çektirdi.

        Yeni yılı kutlamak için Nişantaşı'na gelenler de Vali Konağı, Teşvikiye ve Abdi İpekçi caddelerinde yoğunluk oluşturdu.

        Şişli Belediyesi, Abdi İpekçi Caddesi'ne sahne kurdu. Vatandaşlar çalan müziklere dans ederek eşlik etti.

        Caddeler ışıklarla süslenirken, eğlence mekanlarının da dolduğu gözlendi.

        Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı ilçede, Abdi İpekçi Caddesi'ne çıkan ara sokaklar trafiğe kapatılırken, vatandaşlar oluşturulan arama noktalarından kontrol edilerek içeri alınıyor.

        Öte yandan Nişantaşı'nda trafik yoğunluğu da dikkati çekiyor.



        YILBAŞINI KUTLAMAYA İKİ KEÇİSİYLE GELDİ
        Nişantaşı'na yılbaşını kutlamaya gelen İsmail Tekin'in süsleyerek getirdiği iki keçisi çevredekilerin ilgi odağı oldu. Tekin, keçilerini ilk kez yılbaşı kutlamalarına getirdiğini belirterek, diğer günlerde yaşadığı mahallede gezdirdiğini söyledi.

        "Bu kez değişik bir yere getireyim de heveslerini alsınlar." diyen Tekin, sözlerine şöyle devam etti:

        "Başka planlarım da vardı ama biraz acil oldu. Yoksa daha güzel süsleyebilirdim. Hem insanlar hayvanları görünce ne kadar seviniyorlar. Hayvanlardan uzak kaldığımız için çok şey kaybettik. Hayvanlar içimizde olduğu sürece hata yapmıyoruz. Benim bir yerim var. Orada kaz var, tavuk var, keçi var. Bunları buraya getirmemdeki amaç hem insanlar onları görsün, onlar da değişik bir ortam görsün diye. Onlar sayesinde ben de dolaştım. Onlar korkmuyorlar çünkü bütün mahalleyi dolaşıyorlar. Oynamak istiyorlar. Vatandaşlar iyi tepki verdiler, memnun kaldılar. Her zaman kedi, köpek görüyorlar. Bu sefer keçi gördüler çok sevindiler."

        Yılbaşı kutlamasına gelenler de keçilerle fotoğraf çektirdi.



            TAKSİM MEYDANI VE İSTİKLAL CADDESİ...
            Yeni yılın yaklaşmasıyla beraber Taksin Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde de yoğunluk oluşmaya başladı. Vatandaşlar Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne güvenlik kontrolünden geçirilerek giriş yapıyor.

            Taksim Meydanı'na kurulan ışıklı yılbaşı süslemeleri önünde vatandaşlar ve turistler fotoğraf çektiriyor.

            Ayrıca Gezi Parkı'nın bulunduğu alanın girişine İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan Mobil Komuta Merkezi'nden kameralarla meydan ve İstiklal Caddesi anlık olarak takip ediliyor.

            İnsansız Hava Aracı (İHA) ile polislerin üzerindeki yaka kameralarına yansıyan görüntüler de Mobil Komuta Merkezi'ne iletiliyor. Herhangi bir olumsuzlukta sahada görev yapan polislere bildiriliyor.

            Çevik Kuvvet Atlı Polis ekipleri de İstiklal Caddesi'nde devriye gezerek güvenlik önlemlerine destek veriyor.



            ANADOLU YAKASI'NDA VATANDAŞLAR KADIKÖY'DE TOPLANDI
            Anadolu Yakası'nda da vatandaşlar yılbaşı kutlaması için Kadıköy'de İskele Meydanı, Boğa Meydanı ve Bahariye Caddesi'nde toplandı.

            Bağdat Caddesi'de kutlamalar kapsamında ışıklandırıldı. Birçok vatandaş, caddede yılbaşı için hazırlanan süslemelerin önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

            Polis ekipleri, birçok noktada yoğun güvenlik önlemi aldı.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            2022’de imza atılan projeler
            Haberler Güncel Son dakika: Türkiye Yüzyılı başladı! Yurdun dört bir yanında 2023 coşkusu: Başkan Erdoğan'dan mesaj
                SON DAKİKA