Son dakika: Türkiye Yüzyılı başladı! Yurdun dört bir yanında 2023 coşkusu: Başkan Erdoğan'dan mesaj

Türkiye, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı olan 2023'e 'merhaba' dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yeni yıla ilişkin bir mesaj paylaştı.







"TÜRKİYE YÜZYILI'NI TARİHE KAZIYACAĞIZ"

Erdoğan mesajında "Sadece 2022'de yaptığımız eser ve hizmetlerin özeti bile saatlere, günlere sığmıyor… Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında inşallah daha nice hizmet ve proje ile milletimizin huzurunda olacağız" ifadelerini kullandı.



Başkan Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte adım adım tarihe kazandıracağız" dedi.



2022'İN ÖZETİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesaplarından 2022 yılında hükümetin icraatlarını özetledi. 20'ye yakın başlık altında yapılan 254 adet paylaşımla 2022 yılında yapılan hizmet ve projeleri anlatan Erdoğan, her bir paylaşım için özel görseller kullandı.

Paylaşımlarına 31 Aralık 2022 sabah saat 09:00'da "Şimdi 2022'de gece gündüz çalışarak ülkemize kazandırdıklarımızın kısa bir özetini, hizmetkârı olmaktan şeref duyduğumuz milletimizle paylaşma vakti…" cümlesiyle paylaşımlarına başlayan Erdoğan, paylaşım serisini 2023'ün ilk dakikasına kadar sürdürdü. Başkan Erdoğan, 3 dakikada bir paylaşım yaptı.

Erdoğan'ın paylaşımları arasında özel zamanlamayla atılan twitler de vardı.



Başkan Erdoğan'ın paylaşımlarında saat Çanakkale Zaferini temsilen saat 19:15 Çanakkale 1915 Köprüsü'ne, Cumhuriyetin yüzüncü yılını simgeleyen saat 20:23 TOGG'a, İstanbul'un fethinin altıyüzüncü yıldönümüne ithafen saat 20:53 de Türkiye'nin ilk insansız savaş jeti Kızılelma'ya ayrıldı.

Erdoğan daha sonra gün içerisinde yaptığı tüm görsellerin yer aldığı videoyu "Türkiye Yüzyılı" şarkısıyla birlikte paylaştı.