AK Parti 'Türkiye Yüzyılı' diyor, 6'lı masa ve türevleri kifayetsizlikle boğuşuyor! 10 dakikada muhalefetin 'ziyan' bir yılı

Türkiye, AK Parti hükümeti öncülüğünde Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı olan 2023'e emin adımlarla ilerlerken takoz siyasetinin öncüsü muhalefet, kavga, kaos, çekişmeli bir 2022'yi geride bıraktı.
Bilindiği üzere 6'lı masada aday belirsizliği hala sürüyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu her seferinden 'aday benim mesajı verse de bu durum ittifak ortaklarınca özellikle de İYİ Parti cephesinde pek de karşılık görmüyor.
ADAYLIK ÇEKİŞMESİ
"Kazanacak aday" söylemine sığınan Akşener, Kılıçdaroğlu'na karşı Ekrem İmamoğlu'nun önünü açıyor, CHP'li İBB Başkanı da genel başkanı Kılıçdaroğlu'nu hiçe sayan adımlar atarak siyasi ikbal kovalıyor.
Akşener - İmamoğlu ikilisi son olarak merkez üssü Saraçhane olan bir adaylık tiyatrosuna girişmiş be gelişme sonrası CHP ve İYİ Parti arasında ipler iyiden iyiye gerilmişti.
İSTANBUL'U UNUTUP SİYASİ İKBAL KOVALAYAN İMAMOĞLU'NUN 2023 ADIMLARI
Öte yandan gözünü 2023 hırsı bürüyen İmamoğlu, yabancı ülke temsilcileri ile bir araya gelip çeşitli yurt içi geziler ve görüşmelerle İstanbul'a ve İstanbulluya hizmeti bir kenara bırakmış vaziyette.
CHP'li İBB Başkanı 2022'in Ocak ayında İstanbul kar esareti altında, vatandaşlar perişan iken İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ile balıkçıda bir araya gelmiş. Bu şüpheli görüşme büyük tepki çekmişti.