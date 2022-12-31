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    • Güncel
    • 31.12.2022 22:55
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    • 31.12.2022 23:08
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    AK Parti 'Türkiye Yüzyılı' diyor, 6'lı masa ve türevleri kifayetsizlikle boğuşuyor! 10 dakikada muhalefetin 'ziyan' bir yılı

    6'lı masadaki kaos, Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in algı, kara propaganda, manipülasyona dayalı kirli siyaseti, CHP'li belediyelerin işbilmezlikleri ve HDP'nin ihanet adımları gölgesinde AK Parti Gençlik Kolları, "MUHALEFETİN BİR YILI 2022" başlıklı dikkat çeken bir video yayınladı. Öte yandan muhalefetin kifayetsizlikle geçen bir yılının örnek verildiği 10 dakikalık videoda takvim.com.tr'nin CHP'li İBB'nin deniz taksi skandalını haberleştirdiği iki manşet de yerini aldı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    10 dakikada muhalefetin ’ziyan’ bir yılı

    Türkiye, AK Parti hükümeti öncülüğünde Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı olan 2023'e emin adımlarla ilerlerken takoz siyasetinin öncüsü muhalefet, kavga, kaos, çekişmeli bir 2022'yi geride bıraktı.

    10 dakikada muhalefetin 'ziyan' bir yılı



    Bilindiği üzere 6'lı masada aday belirsizliği hala sürüyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu her seferinden 'aday benim mesajı verse de bu durum ittifak ortaklarınca özellikle de İYİ Parti cephesinde pek de karşılık görmüyor.



    ADAYLIK ÇEKİŞMESİ
    "Kazanacak aday" söylemine sığınan Akşener, Kılıçdaroğlu'na karşı Ekrem İmamoğlu'nun önünü açıyor, CHP'li İBB Başkanı da genel başkanı Kılıçdaroğlu'nu hiçe sayan adımlar atarak siyasi ikbal kovalıyor.

    Akşener - İmamoğlu ikilisi son olarak merkez üssü Saraçhane olan bir adaylık tiyatrosuna girişmiş be gelişme sonrası CHP ve İYİ Parti arasında ipler iyiden iyiye gerilmişti.



    İSTANBUL'U UNUTUP SİYASİ İKBAL KOVALAYAN İMAMOĞLU'NUN 2023 ADIMLARI
    Öte yandan gözünü 2023 hırsı bürüyen İmamoğlu, yabancı ülke temsilcileri ile bir araya gelip çeşitli yurt içi geziler ve görüşmelerle İstanbul'a ve İstanbulluya hizmeti bir kenara bırakmış vaziyette.

    CHP'li İBB Başkanı 2022'in Ocak ayında İstanbul kar esareti altında, vatandaşlar perişan iken İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ile balıkçıda bir araya gelmiş. Bu şüpheli görüşme büyük tepki çekmişti.



        AK PARTİ'DEN VİDEO: "MUHALEFETİN BİR YILI"
        6'lı masadaki kaos, Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in algı, kara propaganda, manipülasyona dayalı kirli siyaseti ve CHP'li belediyelerin işbilmezliklerinin gölgesinde AK Parti Gençlik Kolları, "MUHALEFETİN BİR YILI 2022" başlılı dikkat çeken bir video yayınladı.

        Söz konusu video büyük beğeni topladı.


        Fotoğrafta: takvim.com.tr'nin CHP'Lİ İBB'NİN DENİZ TAKSİ SKANDALI manşetini attığı haber

        Öte yandan muhalefetin kifayetsizlikle geçen bir yılının örnek verildiği 10 dakikalık videoda takvim.com.tr'nin CHP'li İBB'nin deniz taksi skandalını haberleştirdiği iki manşet de yerini aldı.



        Fotoğrafta: takvim.com.tr'nin DENİZ TAKSİ DENİZDE KALDI başlıklı haberi
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        Haberler Güncel AK Parti 'Türkiye Yüzyılı' diyor, 6'lı masa ve türevleri kifayetsizlikle boğuşuyor! 10 dakikada muhalefetin 'ziyan' bir yılı
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