AK Parti 'Türkiye Yüzyılı' diyor, 6'lı masa ve türevleri kifayetsizlikle boğuşuyor! 10 dakikada muhalefetin 'ziyan' bir yılı

Türkiye, AK Parti hükümeti öncülüğünde Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı olan 2023'e emin adımlarla ilerlerken takoz siyasetinin öncüsü muhalefet, kavga, kaos, çekişmeli bir 2022'yi geride bıraktı.







Bilindiği üzere 6'lı masada aday belirsizliği hala sürüyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu her seferinden 'aday benim mesajı verse de bu durum ittifak ortaklarınca özellikle de İYİ Parti cephesinde pek de karşılık görmüyor.