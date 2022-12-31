Başkan Erdoğan'dan 2023 mesajı: "Daha yeni başlıyoruz"

"MİLLETİMİZİ HAYAT PAHALILIĞI KARŞISINDA YALNIZ BIRAKMADIK"

Erdoğan, "Hiç şüphesiz 2021'in son aylarında başlayıp 2022 boyunca süren ekonomik sıkıntılar hepimizin canını sıkmıştır. Küresel salgını ve arkasından başlayan Rusya- Ukrayna Savaşı'nın yol açtığı ekonomik sarsıntıyı kaldırmakta zorlanan dünyadaki olumsuz gelişmeler ister istemez bizi de etkilemiştir. Ancak bu süreçte Türkiye'yi gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünyadan ayıran en önemli özellik istihdamdan ve üretimden taviz vermeyen ekonomi modeli olmuştur. Evet bu ülkede bir hayat pahalılığı yaşanmıştır ama vicdan sahibi herkes kabul edecektir ki aynı zamanda bu ülke tarihinin en yüksek istihdam oranına, en yüksek üretim gücüne, en yüksek ihracat rakamına da aynı dönemde ulaşmıştır. Bir başka ifadeyle biz milletimizi hayat pahalılığı karşısında yalnız bırakmadık, kendi kaderine terk etmedik. Bunun yerine istihdamı artırarak herkesin gelir sahibi olmasını sağladık. Çalışanların refah kayıplarını yüksek oranlı artışlarla telafi etmeye çalıştık. Çarkların durmaması için sanayi ve ticaret erbabını sürekli destekledik. Şayet bugün Türkiye yaşadığı onca saldırıya, dünyayı kasıp kavuran önce krize rağmen hala dimdik ayaktaysa bunu verdiğimiz kararlı mücadeleye, uyguladığımız özgün siyaset ve ekonomi politikasını borçludur" ifadelerini kullandı.



"2022'Yİ DE TIPKI SON 20 YILIMIZ GİBİ SIKINTILARIMIZDAN DAHA BÜYÜK KAZANÇLARIMIZLA KAPATTIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Uluslararası krizlerde sağduyulu, soğukkanlı, barış ve itidal yanlısı tutumuyla müzmin hasımları dahil herkesin saygısını kazanan Türkiye gerçeğini kimse inkar edemez. Dünya enerji krizi ile boğuşurken bizim kendi keşiflerimizle uluslararası tedarik ve ticaret hatlarının merkezi haline gelen konumumuzla biz kendimizi farklı bir yere taşıdık. Terör örgütlerinin şehirlerimizi hedef alan eylemlerinin ülkemize yönelik şantaj aracı hale getirildiği günlerden sınırımızın onlarca bazen yüzlerce kilometre ötesinde operasyonlar yürütebildiğimiz bir seviyeye geldik. Ülkemizin neresine gidersek gidelim yüzlerce fabrikanın inşaatının yükseldiğini, açılışının yapıldığını, yurt içine ve dışına harıl harıl mal sevk edildiğini görüyoruz. Turizm de kayıplarımızı telafi etmekle kalmayıp tarihimizin en yüksek gelir seviyesine ulaştığımız bir sezonu bitiriyoruz. Hangi alana bakarsanız bakın benzer fotoğraflar göreceksiniz. Altını çizerek tekrar ifade etmek isterim ki; 2022'yi de tıpkı son 20 yılımız gibi sıkıntılarımızdan daha büyük kazançlarımızla kapattık" dedi.



"DAHA YENİ BAŞLIYORUZ"

2023 yılında 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla Cumhuriyetin yeni asrına yakışır çok daha büyük bir atılım başlatılacağını kaydeden Erdoğan şunları söyledi;

"Artık hedefimiz küresel siyasi ve ekonomik ligin en üst dilimine girmek değildir. Hedefimiz, en üst dilimin de ilk sıralarında yer alacak siyasi ve ekonomik güce kavuşmaktır. Geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma altyapısını bu büyük hamlenin temeli, başlangıcı, besmelesi olarak görüyoruz. Yani yeni başlıyoruz. Amacımız, bu başlangıcı en iyi ve etkin şekilde yaparak gençlerimize Türkiye yüzyılını hedeflerimize, hayallerimize, medeniyet ve tarih mirasımıza uygun şekilde başarıya ulaştırabilecekleri bir ülke bırakmaktır. Bu duygularla geride bıraktığımız 2022'yi uğurluyor. 2023'te milletimizin her bir ferdine ve tüm insanlığa barış, huzur, refah, esenlik dolu bir yıl diliyorum"