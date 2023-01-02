Türkiye'nin iç huzuru emin ellerde! İşte rakamlarla terör, uyuşturucu ve insan kaçakçılığıyla mücadele...

HEDEFİMİZ KADINA 'SIFIR' ŞİDDET

Kades programımıza İtalya'da ödül verilmesi, bu işin küreselliğinin en açık delilidir. Eskiden sıradan bir asayiş başlığı olarak görülen bu meseleyle ilgili Türkiye, 6284 sayılı kanundan itibaren özel bir gayret ortaya koyuyor.

2015'te yıllık 360 kadın cinayetini konuşuyorduk, bu yıl 271 seviyesine indik. Fakat sorun sadece cinayet sayısı değil, bir de şiddet var. Kades programımızı şu ana kadar 4.7 milyon kadın cep telefonlarına indirdi. Bu 4.7 milyon ihbar kanalı, 4.7 milyon göz demektir.