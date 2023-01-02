Türkiye'nin iç huzuru emin ellerde! İşte rakamlarla terör, uyuşturucu ve insan kaçakçılığıyla mücadele...

Terörle mücadelede elde edilen başarılar; son 20 yılda iç güvenlik noktasında atılan büyük adımların sonuçları olarak karşımızı çıkıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, güvenlik politikalarıyla birlikte gündemdeki gelişmelere ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.
TERÖRİST SAYISINI 120'YE DÜŞÜRDÜK
Erdoğan'ın Türkiye'yi hayalleriyle buluşturan lider olduğuna dikkat çeken Bakan Soylu'nun yaptığı özel açıklamalardan başlıklar:
Tüm dünyada olumsuzlukların en çok arttığı, bölgesel krizlerin ve istikrarsızlıkların doruk noktaya çıktığı, terör örgütlerinin batılı gelişmiş ülkeler tarafından araçsallaştırılmasının zirve yaptığı, terör örgütlerine eskiden el altından yapılan yardımların bugün alenen ve en yüksek seviyede yapıldığı, Türkiye'nin istikrarsızlaştırılması için organizasyonlar ve fonlar kurulduğu bir dönemde, Türkiye her alanda önemli başarıları ortaya koymuştur.
Yılda 5558 kişinin katılım yaptığı PKK'ya, 2022 yılında sadece 54 kişi katılmıştır. 2016 temmuz ayında yaklaşık 2.475-2.780 bandında tahmin edilen yurt içi terörist sayısı bugün 120 civarına gelmiştir. 2016 yılında, taciz ateşinden bombalı eyleme kadar farklı başlıklarda yılda 3.542 terör eylemi gerçekleşiyordu. Bu sayı azaldı, 2022'de 178'le kapandı. Uyuşturucu madde bağlantılı ölümler, 2017'de 941'di. 2022 yılı kasım ayı verilerine göre 146'dır. Sayılar siyaset yapmaz, yalan da söylemez.
HEDEFİMİZ KADINA 'SIFIR' ŞİDDET
Kades programımıza İtalya'da ödül verilmesi, bu işin küreselliğinin en açık delilidir. Eskiden sıradan bir asayiş başlığı olarak görülen bu meseleyle ilgili Türkiye, 6284 sayılı kanundan itibaren özel bir gayret ortaya koyuyor.
2015'te yıllık 360 kadın cinayetini konuşuyorduk, bu yıl 271 seviyesine indik. Fakat sorun sadece cinayet sayısı değil, bir de şiddet var. Kades programımızı şu ana kadar 4.7 milyon kadın cep telefonlarına indirdi. Bu 4.7 milyon ihbar kanalı, 4.7 milyon göz demektir.