CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'a karşı seçim meydanlarından 11. kez mağlup ayrıldı. Ama yenilen pehlivan gibi güreşe doymadı. 2022 yılının son gününde sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "2023'ün neden herhangi bir yıl olmayacağını göreceksiniz" diyerek kendisinin Cumhurbaşkanı olacağını kastedince alaya alındı.



"Sevgili halkım, bir fırtına geliyor unutmayın. Güzel bir fırtına... Mükemmel bir çözümler fırtınası. Yelkenlerimiz, rüzgarla dolacak. Loading halkım loading. Binlerce sorunun çözümü, loading. Bay Kemal'i bekleyin" sözlerini duyanlar, şu yorumu yapmaktan kendini alamadı: Kemal Bey, Başkan Erdoğan'a karşı 12. kez kaybetmeye hazırlanıyor...

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