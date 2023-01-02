2022 senesinde ulaşımda çağ atlayan Türkiye'yi öve öve bitiremediler!

Türkiye'nin savunma sanayiinde ardı ardına geliştirdiği ürünler, küresel piyasalara yön verdi. Sağlık alanında da öncü ülkeler arasında gösterilen Türkiye, ulaştırma sektöründe yüz yıllık gelişme gösterdi. CNN International haber sitesinde, ulaştırma alanındaki başarılara dikkat çekildi. Türkiye'de Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan köprüler ve tünellere geniş şekilde yer verildi. CNN'deki haberde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün yanı sıra Çanakkale Köprüsü de tüm detaylarıyla ve fotoğraflarıyla servis edildi. Avrasya Tüneli ve Marmaray'dan da geniş şekilde bahsedildi. Asya ile Avrupa arasındaki gemi ile araç trafiklerine de dikkat çekildi.
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