Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz? 2023'ün ilk anketi açıklandı! Fark yüzde 30'u geçti
Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz? sorusu 2023'ün ilk anketinde cevap buldu. Optimar'ın yaptığı ankete göre, Başkan Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki fark giderek açılıyor. Kılıçdaroğlu'nu bir veya iki puan farkla Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener izliyor.
01.01.2023 13:28 - Son Güncelleme: 01.01.2023 13:28
Geçen yılın yıldızı hep parlak kalan siyasetçisi hiç kuşkusuz Başkan Erdoğan'dı. Küresel çapta tarihi zirvelerin vazgeçilmez ismi olması, Rusya- Ukrayna Savaşı'ndaki barışçı rolü, tahıl koridorunun açılması, 200 esirin kurtarılması, İsrail ve Suriye dahil çevre ülkelerle yeni ilişkiler kurması onu hep küresel zirvede tuttu. Bu başarısıyla küresel saldırıların da hedefindeydi