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Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz? 2023'ün ilk anketi açıklandı! Fark yüzde 30'u geçti

Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz? sorusu 2023'ün ilk anketinde cevap buldu. Optimar'ın yaptığı ankete göre, Başkan Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki fark giderek açılıyor. Kılıçdaroğlu'nu bir veya iki puan farkla Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener izliyor.

01.01.2023 13:28 - Son Güncelleme: 01.01.2023 13:28
Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz? 2023’ün ilk anketi açıklandı! Fark yüzde 30’u geçti

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için yeni yılın ilk anket sonuçları belli oldu. Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, söz konusu anket sonuçlarını köşe yazısında paylaştı.

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Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz? 2023’ün ilk anketi açıklandı! Fark yüzde 30’u geçti

İşte Mahmut Övür'ün son seçim anketinin sonuçlarını duyurduğu köşe yazısından öne çıkanlar;

Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz? 2023’ün ilk anketi açıklandı! Fark yüzde 30’u geçti

Geçen yılın yıldızı hep parlak kalan siyasetçisi hiç kuşkusuz Başkan Erdoğan'dı. Küresel çapta tarihi zirvelerin vazgeçilmez ismi olması, Rusya- Ukrayna Savaşı'ndaki barışçı rolü, tahıl koridorunun açılması, 200 esirin kurtarılması, İsrail ve Suriye dahil çevre ülkelerle yeni ilişkiler kurması onu hep küresel zirvede tuttu. Bu başarısıyla küresel saldırıların da hedefindeydi

Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz? 2023’ün ilk anketi açıklandı! Fark yüzde 30’u geçti

ARADAKİ FARK 30 PUANDAN FAZLA

Yirmi yıllık iktidarına rağmen iç siyasette de en etkili isim oydu. Hâlâ açık ara farkla Türkiye'nin en sevilen, en başarılı ve en çok güven veren siyasetçisi.

Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz? 2023’ün ilk anketi açıklandı! Fark yüzde 30’u geçti

Geçen yılın son ayında Optimar Araştırma'nın yaptığı ankete göre, "Bugün cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirsiniz?" sorusuna verilen cevaplar da bunu gösteriyor:

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