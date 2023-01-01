Türkiye, 2023 ile birlikte seçim sath-ı mailine girdi. Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olarak karşımıza çıkarken, Millet İttifakı'ndaki belirsizlik hala sürüyor.
Bir yandan da yıkılmaya yüz tutan CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği 6'lı masa kaos ve küçük hesaplaşmalardan geçilmiyor.
ABD ve Londra'da icazet yoklayan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her seferinde 'aday benim mesajı verse de bu durum ittfak ortaklarınca pek de karşılık görmüyor.
Özellikle İYİ Parti lideri Meral Akşener 'kazanacak bir aday' söylemine sığınarak Kılıçdaroğlu'na kapıyı kapatıyor, Ekrem İmamoğlu ismini parlatıyor.
SARAÇHANE TİYATROSU
Bunun son örneği merkez üssü Saraçhane olan adaylık tiyatrosu ile bir kez daha gözler önüne serildi. Akşener - İmamoğlu ikilisi el ele verip 'Çak! Yeni başlıyoruz' diyerek 2023 için kollarını sıvadı.
Bu durum CHP ve İYİ Parti arasında ipleri iyiden iyiye gerdi. Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nu Ankara'ya hesaba çağırdı. İmamoğlu bu gelişme sonrası 'Adayım Kılıçdaroğlu' diyerek topu üzerinden atmak zorunda kalsa da adaylık için yine açık kapı bıraktı.