SARAÇHANE TİYATROSU

Bunun son örneği merkez üssü Saraçhane olan adaylık tiyatrosu ile bir kez daha gözler önüne serildi. Akşener - İmamoğlu ikilisi el ele verip 'Çak! Yeni başlıyoruz' diyerek 2023 için kollarını sıvadı.



Bu durum CHP ve İYİ Parti arasında ipleri iyiden iyiye gerdi. Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nu Ankara'ya hesaba çağırdı. İmamoğlu bu gelişme sonrası 'Adayım Kılıçdaroğlu' diyerek topu üzerinden atmak zorunda kalsa da adaylık için yine açık kapı bıraktı.