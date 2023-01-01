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    • 01.01.2023 19:08
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    CHP yandaşı mangır Merdan Yanardağ'dan 6'lıya 'HDP ile iş birliği tarihsel görev' çağrısı! AK Parti seçmeni ve İslam dünyasına hakaret

    Türkiye, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı olan 2023'e 'merhaba' dedi. Seçim sath-ı mailine girdiğimiz süreçte 6'lı masada aday belirsizliği, Akşener - Kılıçdaroğlu gerilimi ve küçük hesaplaşmalar sürüyor. Bu yaşananların gölgesinde CHP yandaşı 'Mangır' Merdan Yanardağ'dan zamanlaması manidar bir çıkış geldi. Yanardağ, HDP ve türevleri ile iş birliğinin tarihsel görev olduğunu söyleyerek masaya çağrıda bulundu. Öte yandan Merdan Yanardağ, 2023 seçimlerini 'hesaplaşma' olarak tanımladı, AK Parti seçmenini gericilikle suçlayıp İslam dünyasını da 'Orta Çağ karanlığı'na benzetti. Takvim.com.tr detayları sizler için ele aldı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Yanardağ’dan 6’lıya ’HDP ile iş birliği’ çağrısı

    Türkiye, 2023 ile birlikte seçim sath-ı mailine girdi. Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olarak karşımıza çıkarken, Millet İttifakı'ndaki belirsizlik hala sürüyor.

    Bir yandan da yıkılmaya yüz tutan CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği 6'lı masa kaos ve küçük hesaplaşmalardan geçilmiyor.



    ABD ve Londra'da icazet yoklayan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her seferinde 'aday benim mesajı verse de bu durum ittfak ortaklarınca pek de karşılık görmüyor.

    Özellikle İYİ Parti lideri Meral Akşener 'kazanacak bir aday' söylemine sığınarak Kılıçdaroğlu'na kapıyı kapatıyor, Ekrem İmamoğlu ismini parlatıyor.

    SARAÇHANE TİYATROSU
    Bunun son örneği merkez üssü Saraçhane olan adaylık tiyatrosu ile bir kez daha gözler önüne serildi. Akşener - İmamoğlu ikilisi el ele verip 'Çak! Yeni başlıyoruz' diyerek 2023 için kollarını sıvadı.

    Bu durum CHP ve İYİ Parti arasında ipleri iyiden iyiye gerdi. Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nu Ankara'ya hesaba çağırdı. İmamoğlu bu gelişme sonrası 'Adayım Kılıçdaroğlu' diyerek topu üzerinden atmak zorunda kalsa da adaylık için yine açık kapı bıraktı.


        AHLATLIBEL'DE 'KRİZ' MASASI
        Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'ndan sonra Merak Akşener'le de 6'lı masa için sembolik değeri yüksek olan Ahlatlıbel'de bir 'kriz' masasına oturdu.

        Görüşmede uzlaşı çıkmayınca CHP lideri 'çoklu aday' söylemini dolaşıma sokarak her seferinde İYİ Parti ve Meral Akşener tarafından önleri açılan CHP'li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın önüne set çekti.

        ÇOKLU ADAY - ORTAK ADAY TARTIŞMALARI
        Bu hamleye İYİ Parti'den yanıt gecikmedi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Tek ve ortak aday dışında hiçbir seçeneği doğru bulmuyoruz, sıcak bakmıyoruz" diyerek CHP'ye veto etti.



        Masadaki aday belirsizliği, kısır siyaset ve küçük hesaplaşmaların gölgesinde CHP yandaşı fondaş medyanın baş aktörlerinden biri olan TELE 1 yazarı 'Mangır' Merdan Yanardağ'dan zamanlaması manidar bir çıkış geldi.

        Yanardağ, CHP, İYİ Parti, Saadet, DEVA, Gelecek ve Demokrat Parti'nin bir araya geldiği 6'lı masanın HDP ile iş birliği yapması çağrısında bulundu.

        "HDP İLE İŞ BİRLİĞİ TARİHSEL GÖREV"
        6'lı masa adına HDPKK'ya selam çakan Merdan Yanardağ, masanın en önemli eksiğinin 'sol' olduğunu belirterek HDP'nin merkezinde yer aldığı Emek ve Özgürlük İttifakı ile Sosyalist Güç Birliği'nin dikkate alınmasının tarihsel bir görev olduğunu söyledi.




        Bu gelişme, 6'lı masanın gölge ortağı HDPKK'ya CHP yandaşı fondaş medya aktörlerince meşruiyet verilme girişimi olarak tüm dikkatleri üzerine topladı.

        Üstelik de Türkiye'nin seçim sath-ı mailine girdiği bu kritik süreçte.



            'HESAPLAŞMA' DEDİ AK PARTİ SEÇMENİNİ 'GERİCİLİKLE' SUÇLADI
            TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın kalem aldığı "TÜRKİYE'NİN TARİHSEL DÖNEMECİ!" başlıklı yazıda Cumhur İttifakı seçmenine hakaret dolu söylemler tepki çekti.

            2023 seçimlerini 'tarihsel bir hesaplaşma' olarak gören Yanardağ, Cumhur İttfakı'nın kazanması durumunda Türkiye'nin Emevi yobazlığına teslim olacağını iddia edip "Türkiye ya modern dünyanın bir parçası olacak ya da İslam dünyasının hala aşamadığı ortaçağın karanlığına sürüklenecektir. İkilem basitçe budur" ifadelerini kullandı.



            İSLAM DÜNYASINA 'ORTA ÇAĞ' KARANLIĞI BENZETMESİ
            İslam dünyasını Orta Çağ karanlığı ile eş tutup AK Parti seçmenini 'gerici' olarak damgalayan Yanardağ, "Türkiye dinci gericiliği aşamaz ise, hibrit bir rejime ve topluma sürüklenerek en iyi olasılıkla Pakistanlaşacaktır" sözleriyle adeta nefret kustu.
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            Haberler Güncel CHP yandaşı mangır Merdan Yanardağ'dan 6'lıya 'HDP ile iş birliği tarihsel görev' çağrısı! AK Parti seçmeni ve İslam dünyasına hakaret
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