Financial Times'ın Türkiye hazımsızlığı! FT ekonomideki başarıyı hedef aldı fondaş medya habere sarıldı

Türkiye son yıllarda uyguladığı ekonomi modeli ile adeta dünyaya örnek oldu. Türkiye'yi faiz-enflasyon sarmalından kurtaracak modelle birlikte, yatırım, istihdam ve büyüme adeta tavan yaptı. Pandemiye, savaşa ve enerji krizine rağmen Türkiye'nin ekonomik göstergeleri her geçen gün daha da iyiye gitmeye devam ediyor. İşgücü istatistikleri son 2 yılın en iyi seviyesine gelirken, 2022'nin ikinci çeyreğinde büyüme rakamları ise yüzde 7'yi aştı. Bununla beraber Türkiye'ye yatırım da yağdı. Borsa İstanbul son haftalarda başladığı ralli ile tarihinin en yüksek seviyelerini gördü. Tüm bu gelişmeler yaşanırken, bu durum bazı odakları rahatsız etmeyi sürdürüyor.

İngiliz Financial Times gazetesi, Türkiye'nin ekonomik başarısından rahatsızlığını gözler önüne seren bir analiz kaleme aldı. Analizde, "Erdoğan Türkiye'nin kasasını dolduruyor ama nasıl yapıyor bilmiyoruz." ifadeleri kullanıldı.