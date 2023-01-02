Başkan Erdoğan 2022'deki ihracat rekorunu açıkladı: "254,2 milyar dolar"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 2022 yılı dış ticaret rakamlarının açıklandığı programda önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun ilk yılını ihracat başta olmak üzere, başarılara, rekorlara imza atacağı bir yıl olmasını diliyorum. İhracatla, ihracat ailemizle birlikte açıyoruz.
Son 20 yılda Gazi Mustafa Kemal'in ifade ettiği ülkemizi muasır medeniyetler noktasına çıkarma noktasında çok çalıştık.
İHRACATTA 2022 REKORUNU BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI | VİDEO İZLE
Eğitimden sağlığa, adaletten güvenliğe, tarımdan spora her alanda bu Türkiye fotoğrafını görebilmek mümkündür. Ekonomide de büyük hayallerle çıktığımız bu yolda en somut neticeleri aldığımız alanlardan biri ihracattır.
Bu krizleri fırsata dönüştürerek tarihimizin en yüksek büyüme oranlarına ve ihracat rakamlarına eriştik. Sadece 2021 yılında son 50 yılın en iyi seviyesini yaşadık. İhracat tek başına 5,3 puanlık katkı yaptı. Ülkemizin küresel ihracattan aldığı pay ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktı.
2021'in ilk çeyreğinde yüzde 6.2 lik büyüme kaydettik. İhracatımız üreten ekonomimizin itici gücü olmaya devam ediyor.
Küresel olumsuzluklara rağmen 2022 yılı ihracatımız geçen yıla göre yüzde 12,9 oranında artışla 254,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.
Şüphesiz ki burada gerek bakanımız, gerek ekibinin büyük emekleri var. Paydaşlar olarak gerçekten Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin büyük katkıları var. Bundan sonraki hedefimiz Türkiye'nin dünyanın en çok ihracat yapan ülkeler arasında ilk 10 arasında yer almasıdır.
Aylık ortalama 3 milyar dolar ihracattan 21 milyar doların üzerinde ihracata çıktık. Daha da önemlisi 2022 yılı Ocak Kasım dönemi itibarıyla ihracat ailesine katılan yeni firma sayısı 9 bin 700'ü aştı.