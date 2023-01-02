Başkan Erdoğan 2022'deki ihracat rekorunu açıkladı: "254,2 milyar dolar"

İhracatımızda kendi paramızı giderek etkin bir şekilde kullanmaya başladık. Milli paramızla ihracat yaptığımız ülke ve bölge sayısı 197'yi buldu. Türk lirası ile gerçekleşen Dış Ticaret hacmimiz de yaklaşık 350 milyar liraya yaklaştı.

Geçtiğimiz sene hizmet ihracatımız içerisinde tam bir yükseliş oldu. Yılın ilk 10 ayında hizmet ihracatımızı 76.4 milyar dolara yükselttik. Yıl sonu gerçekleşmesi itibarıyla hedefimiz olan 85 milyar doların üzerine çıkmasını ve cari açığımıza 50 milyar dolarlık katkı yapmasını bekliyoruz.

Mustafa kardeşim az önce bir şey dedi. Dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm yatırımlarını bölge ayrımı yapmadan teşvik kapsamına alınmasını istedi. Ben de buradan bakanıma talimat veriyorum. İkisi de birbirinin dilinden anlarlar. Bunu inşallah hayata geçirelim.

"SAĞLIK HİZMETİNDE HEDEFİMİZİ 2023 İÇİN 5 MİLYAR DOLAR OLARAK BELİRLİYORUZ"

Mart ayından bu yana şirketimiz vasıtasıyla 5 bin 500'e yakın ihracatımıza 20 milyar liraya kredi kefaleti sağlandı. Ocak ayı sonuna kadar tamamlanacak sermaye artırımlarından ardından ihracatı geliştirme anonim şirketinin sermayesi 6 milyar liraya yaklaşacak.

Biz bunu yeterli görmüyoruz. İhracatçılarımız için finansmanın kefalet kolaylığı yanında ihracatçılarımızın piyasa şartlarında en uygun krediyi alabilmesi için aynı şirket bünyesinde yeni uygulama başlattık. Bilindiği gibi hizmetler sektörü malların üretimine ve ticaretine sağladığı kritik girdilerle, ekonomik kalkınmada giderek önemli bir rol oynamaya başladı. Sağlık, spor, eğitim, fuar, Film, yazılım ve lojistik gibi birçok hizmet sektörünü Nisan 2022'de kamuoyuna açıkladık. Sağlık hizmetinde 2021'de 1.7 milyar dolar, 2022'de 2 milyar dolar geliri yakalayacak bir yere doğru gidiyor. Artık bu alandaki hedefimizi 2023 için 5 milyar dolar olarak belirliyoruz.

Film dizi hizmet sektörü... Sektör verileri 2022 yılı sonu itibarıyla yaklaşık 750 milyon dolar ihracat hacmini yakaladığını gösteriyor. Bu yıl 1.5 milyar dolar ihracat ile 1.5 milyar izleyiciye ulaşmasını hedefliyoruz.