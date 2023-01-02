Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 02.01.2023 12:34
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.01.2023 12:57
    ABONE OL

    HDP Parti Sözcüsü Ebru Günay'dan PKK kanalında Türk askerine alçak iftira!

    Son dakika haberleri... 6'lı masanın ortağı HDP'den Türk askerine hadsiz bir iftira geldi. PKK kanalına çıkan HDP Parti Sözcüsü Ebru Günay, "Kürdistan'da çok ciddi üniformalı tecavüz, taciz var" dedi. Günay, geçtiğimiz günlerdeki bütçe görüşmelerinde gerçekleştirdiği konuşmasında, savunmaya ayrılan bütçeyi eleştirmiş, savunma alanına ayrılan bütçeden rahatsız olup 'silah ve çatışma için ayrılan tutar' diye söz etmişti.

    HDP’den PKK kanalında Türk askerine alçak iftira!

    Terör örgütü PKK'nın kanalında konuşan HDP'li Ebru Günay, Türk askeriyle Türk polisine tecavüz ve katliam iftirası attı.

    TÜRK ASKERİ VE POLİSİNE TECAVÜZCÜ İFTİRASI ATTI
    HDP'li Ebru Günay, "Kürdistan'da çok ciddi bir şekilde üniformalı tacizci, tecavüzcü dediğimiz asker ve polisin eliyle yürütülen özel savaş konsepti var ve İpek Er ile başlayan benzer başka olaylarda devam eden tümden cezasızlık politikasıyla destekleniyor" dedi.

    HDP'Lİ EBRU GÜNAY POLİSE VE ASKERE TECAVÜZ İFTİRASI ATTI
    HDP'li vekil Ebru Günay terör örgütü PKK'nın medya kanalında Türk askeri ve polisine katliamcı ve tecavüzcü iftirası attı. Günay, 'Kürdistan'da çok ciddi üniformalı tecavüz, taciz var' dedi.

        'SİLAH VE ÇATIŞMA İÇİN AYRILAN TUTAR' SÖZLERİYLE SAVUNMAYA AYRILAN BÜTÇEYİ ELEŞTİRMİŞTİ
        HDP'li Ebru Günay, geçtiğimiz aylardaki bütçe görüşmelerinde de gerçekleştirdiği konuşmasında, savunmaya ayrılan bütçeyi eleştirmiş, savunma alanına ayrılan bütçeden rahatısz olup 'silah ve çatışma için ayrılan tutar' diye söz etmişti.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Yemeksepeti
        Haberler Güncel HDP Parti Sözcüsü Ebru Günay'dan PKK kanalında Türk askerine alçak iftira!
            SON DAKİKA