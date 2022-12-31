Başkan Erdoğan'dan Mehmetçiğe yeni yıl mesajı: "Verdiğiniz mücadeleyle ülkemiz güvende, güvenlikte olacak"

Mehmetçiği yılın son saatlerinde selamlayarak sözlerine başlayan Erdoğan, şunları söyledi:

"İnanıyorum ki 2023 ülkemiz, milletimiz için çok daha hayırlı bir geleceğin müjdecisi olacak. Sizlerin sınır boylarında verdiğiniz mücadele ile milletimiz, ülkemiz güvende, güvenlikli olacak. Hepinizi bu anlamlı gecede en kalbi duygularla selamlıyorum. Gecemiz mutlu, geleceğimiz aydınlık olsun. 2023 ülkemizin dünyada çok daha farklı bir konuma ulaşmasına vesile olsun."