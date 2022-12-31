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    Türkiye Yüzyılı'nın ilk neferleri! Yavuz Selim Çam Şakura'da, Murat ve Ayşe ikizler Malatya'da gözlerini açtı: Bakan Koca'dan mesaj

    Türkiye, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı olan 2023'e girdi. Yeni yılın ilk bebeği Yavuz Selim bebek, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde doğdu. Yeni yılın ilk ikiz bebekleri Murat ve Ayşe ise Malatya'da gözlerini açtı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bu gece doğanlar ve tüm bebekler gözbebeğimizdir." ifadelerini kullandı. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Türkiye Yüzyılı’nın ilk neferleri!

    Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, yeni yıla sağlık çalışanlarıyla birlikte Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde girdi.

    Türkiye'nin Yüzyılı'nın ilk bebeği!

    Koca yeni yılın ilk bebeklerinin ailelerini tebrik etti.

    BAKAN KOCA'DAN YAVUZ SELİM BEBEĞE ZİYARET
    2023 yılının ilk bebeği, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinde doğdu. Yavuz Selim adı verilen bebeğe ilişkin paylaşım yapan Bakan Koca, "Hoş geldin yeni yılın ve Türkiye Yüzyılının ilk bebeği, Yavuz Selim bebek. Sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz. Allah analı babalı büyütsün. Bu gece doğanlar ve tüm bebekler gözbebeğimizdir." ifadelerini kullandı.



    İLK İKİZ BEBEKLER MALATYA'DAN
    Malatya'da yeni yılın ilk bebekleri olan ikizler "Murat" 2 kilo 400 gram, "Ayşe" ise 2 kilo 150 gram doğdu, bebeklere doğum yaptıran doktor ile ebenin ismi verildi.

    Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde saat 00.07'de dünyaya gelen ikiz bebeklere, doktor ile ebenin ismi verildi.

    İkiz bebek dünyaya getiren 31 yaşındaki Özlem Kazan, gazeteciler yaptığı açıklamada ikiz bebeklerin dünyaya gelmesiyle 4 çocuğunun olduğunu söyledi.



        İkizlerin birinin kız diğerinin erkek olduğunu aktaran Kazan, "Rabb'im dileyen herkese nasip etsin, gerçekten çok güzel bir duygu. Kıza ebenin ismini Ayşe, erkeğe de doktorumuzun ismi Murat'ı vermeyi düşündük. Yeni yılda sağlık ve huzur tek dileğim." diye konuştu.

        Mutlu olduklarını dile getiren 42 yaşındaki baba Mustafa Kazan, "İnşallah vatana millete hayırlı olurlar. 2023 yılının daha güzel geçmesini temenni ediyoruz. İkiz babası olmak çok ayrı bir duygu. Herkese nasip olur inşallah." ifadesini kullandı.

        Kadın Doğum Uzmanı Dr. Mehmet Murat Altındağ, "İkiz bebekler 2 kilo 400 gram ve 2 kilo 150 gram doğdu. Bebekler gayet iyi ve sağlıklı. Yarın anne ve bebekleri taburcu etmeyi planlıyoruz. Aile sağ olsun, jet olsun diye benim ismimi koymuş. İsmiyle yaşıyla sağlıklı büyüsün." dedi.



        Diyarbakır'da 2023 yılının ilk dakikasında dünyaya gelen iki kız bebeğe Zeynep Lina ve Nisa ismi verildi. Vali Yardımcısı Selim Çomaklı yeni yılın ilk annesini ve bebeği ziyaret ederek çeyrek altın hediye etti.

        Diyarbakır'da 2023 yılının ilk dakikasında Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde yılın ilk bebeklerini anneler kucaklarına aldı. 2 kız bebeğinin dünyaya gelerek Diyarbakır'ın ilk bebekleri ünvanını alan Nisa Yıldırım ve Zeynep Lina Petek Vali Yardımcısı Selim Çomaklı, Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili OP. Dr. Süleyman Öden ziyaret etti.

        ÇEYREK ALTIN HEDİYE EDİLDİ
        Bebeğin annesine geçmiş olsun dileklerinde bulunan ve bebek ile annenin sağlık durumuna ilişkin bilgi alan Vali Yardımcısı Çomaklı daha sonra çeyrek altın hediye etti.





        "YILIN İLK BEBEĞİ, YILIN İLK ANNESİ"
        İlk defa bebek sahibi olan Fatma Şimşek, mutlu olduğunu belirtti. Şimşek, "Rabbim isteyen herkese versin. Yeni yıl sağlık ve huzur getirmesini bebek isteyen herkese nasip etsin, o mutluluğu onlara yaşatır. Bebeğimizin cinsiyeti kız ismi ise Nisa" dedi.

        HER YIL GELENEK HALİNE GELDİ
        Vali Yardımcı Çokmaklı ise doğum yapan hastalar ile bir arada olup onları ziyaret ettiklerini belirterek, "Yeni yılın ilk saatlerinde Diyarbakır'da dünyaya gelen bebeklerimizi ve annelerini ziyaret ettik. Küçük bir hediyemizi takdim ederek vatana hayırlı evlat olmalarını diledik. Yeni yıl ülkemize, ilimize ve tüm vatandaşlarımıza hayırlar getirmesini diliyoruz" diye konuştu.
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        Haberler Güncel Türkiye Yüzyılı'nın ilk neferleri! Yavuz Selim Çam Şakura'da, Murat ve Ayşe ikizler Malatya'da gözlerini açtı: Bakan Koca'dan mesaj
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