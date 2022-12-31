Türkiye Yüzyılı'nın ilk neferleri! Yavuz Selim Çam Şakura'da, Murat ve Ayşe ikizler Malatya'da gözlerini açtı: Bakan Koca'dan mesaj

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, yeni yıla sağlık çalışanlarıyla birlikte Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde girdi.
Koca yeni yılın ilk bebeklerinin ailelerini tebrik etti.
BAKAN KOCA'DAN YAVUZ SELİM BEBEĞE ZİYARET
2023 yılının ilk bebeği, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinde doğdu. Yavuz Selim adı verilen bebeğe ilişkin paylaşım yapan Bakan Koca, "Hoş geldin yeni yılın ve Türkiye Yüzyılının ilk bebeği, Yavuz Selim bebek. Sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz. Allah analı babalı büyütsün. Bu gece doğanlar ve tüm bebekler gözbebeğimizdir." ifadelerini kullandı.
İLK İKİZ BEBEKLER MALATYA'DAN
Malatya'da yeni yılın ilk bebekleri olan ikizler "Murat" 2 kilo 400 gram, "Ayşe" ise 2 kilo 150 gram doğdu, bebeklere doğum yaptıran doktor ile ebenin ismi verildi.
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde saat 00.07'de dünyaya gelen ikiz bebeklere, doktor ile ebenin ismi verildi.
İkiz bebek dünyaya getiren 31 yaşındaki Özlem Kazan, gazeteciler yaptığı açıklamada ikiz bebeklerin dünyaya gelmesiyle 4 çocuğunun olduğunu söyledi.