Başkan Erdoğan'dan 2022'de küresel barış için yoğun diplomasi

Ukrayna-Rusya Savaşı'nın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelebilen tek lider olarak yoğun barış diplomasisi yürüten Erdoğan, yaptığı görüşmelerle dünyada gıda arzı için hayati önem taşıyan Tahıl Koridoru'nun açılmasında önemli rol oynadı.

Yıl içinde birçok yabancı lideri ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt içinde de toplu açılışların yapıldığı çok sayıda ziyaret gerçekleştirdi.

YURT DIŞI ZİYARETLER

İlk yurt dışı ziyaretini Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın davetine icabetle 17 Ocak'ta Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin daveti üzerine, Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in 10'uncu Toplantısı vesilesiyle, 3 Şubat'ta Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitti.