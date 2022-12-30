Başkan Erdoğan'dan 2022'de küresel barış için yoğun diplomasi

Ukrayna-Rusya Savaşı'nın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelebilen tek lider olarak yoğun barış diplomasisi yürüten Erdoğan, yaptığı görüşmelerle dünyada gıda arzı için hayati önem taşıyan Tahıl Koridoru'nun açılmasında önemli rol oynadı.
Yıl içinde birçok yabancı lideri ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt içinde de toplu açılışların yapıldığı çok sayıda ziyaret gerçekleştirdi.
YURT DIŞI ZİYARETLER
İlk yurt dışı ziyaretini Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın davetine icabetle 17 Ocak'ta Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin daveti üzerine, Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in 10'uncu Toplantısı vesilesiyle, 3 Şubat'ta Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitti.
Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın davetine icabetle 14-15 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri'ne resmi ziyarette bulunan Erdoğan, ziyaretinin ikinci gününde Dubai'ye geçerek, Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum ile görüştü.
Erdoğan, 20 Şubat'ta Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ni, 21-22 Şubat'ta Senegal'i ziyaret etti.
NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere 24 Mart'ta Belçika'nın başkenti Brüksel'e giden Erdoğan, burada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Mario Draghi, Estonya Başbakanı Kaja Kallas ve eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi.
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in daveti üzerine Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ikinci toplantısı için 29-30 Mart'ta Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk İslam tarihinin önemli merkezlerinden Hive'yi de ziyaret etti.