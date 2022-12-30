Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a ayar: Yanlış hesap Ankara'dan döner

RUMLARA SİLAH AMBARGOSUNUN KALKMASI

KKTC'de hiçbir zafiyete imkan vermeyeceğimiz bilinmeli.

ŞAM'LA 11 YIL SONRA ÜST DÜZEY TEMAS

Önce istihbarat birimlerimiz arasında bazı görüşmeler oldu. Bizim bakanlar arası görüşmemiz oldu. Bu süreç meselesi. Şartlar oluşursa üst düzey liderler arası görüşmeler de gündeme gelebilir. Moskova'daki toplantıda hem Rus hem Suriye tarafı ile görüşlerimizi paylaştık endişelerimizi ifade ettik. Olumsuz dönüş olmadı. Asıl amacımızın terörle mücadele olduğunu söyledik. Hiçbir etnik, dini, mezhepsel grupla sorunumuz yok dedik.''