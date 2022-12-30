Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a ayar: Yanlış hesap Ankara'dan döner

Yunanistan'ın Ege'de adaları silahlandırması, Girit Adası'nın kara sularını 12 mile çıkarma planı iddiaları gerilimi daha da artırdı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Atina ile gerilimin yüksek olduğu dönemde Gökçeada 5. Alay Komutanlığı'nda soruları yanıtladı.
Akar'ın NTV canlı yayınındaki açıklamalarından satır başları şöyle:
ATİNA'NIN GİRİT'TE 12 MİL ADIMI
''Kara sularının 6 milde yukarı çıkarılmasını kabul etmiyoruz. Bunun anlaşılmasını bekliyoruz. 1995'te Meclis'te çalışma yapıldı bunu herkesin bilmesi lazım iyi anlaşılması lazım. Bu konuda yanlış bir adımın ciddi sıkıntılar doğuracağını herkesin bilmesi lazım. Komşumuza unutmayın yanlış hesap Ankara'dan döner diyoruz.
ATİNA İLE EGE VE ADALAR GERİLİMİ
Atina tahrik etmek için adımlar atıyor. Adalar silahlandırılıyor, biz de tedbir almak zorundayız.
ABD'NİN DEDEAĞAÇ'A ASKERİ SEVKİYATI
Bir lojistik ve LNG merkezinin kurulduğu bilgimiz var.