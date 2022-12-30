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    • Güncel
    • 30.12.2022 13:36
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    • 30.12.2022 13:36
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    Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a ayar: Yanlış hesap Ankara'dan döner

    Son dakika haberleri... Yunanistan'ın Ege'de adalarını silahlandırmasına ve Girit Adası'nın kara sularını 12 mile çıkarma planı iddialarına tepki gösteren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Kara sularının 6 milde yukarı çıkarılmasını kabul etmiyoruz. Bu konuda yanlış bir adımın ciddi sıkıntılar doğuracağını herkesin bilmesi lazım. Komşumuza unutmayın yanlış hesap Ankara'dan döner diyoruz'' dedi.

    Yunanistan’a ayar: Yanlış hesap Ankara’dan döner

    Yunanistan'ın Ege'de adaları silahlandırması, Girit Adası'nın kara sularını 12 mile çıkarma planı iddiaları gerilimi daha da artırdı.

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Atina ile gerilimin yüksek olduğu dönemde Gökçeada 5. Alay Komutanlığı'nda soruları yanıtladı.

    Akar'ın NTV canlı yayınındaki açıklamalarından satır başları şöyle:

    ATİNA'NIN GİRİT'TE 12 MİL ADIMI

    ''Kara sularının 6 milde yukarı çıkarılmasını kabul etmiyoruz. Bunun anlaşılmasını bekliyoruz. 1995'te Meclis'te çalışma yapıldı bunu herkesin bilmesi lazım iyi anlaşılması lazım. Bu konuda yanlış bir adımın ciddi sıkıntılar doğuracağını herkesin bilmesi lazım. Komşumuza unutmayın yanlış hesap Ankara'dan döner diyoruz.

    ATİNA İLE EGE VE ADALAR GERİLİMİ
    Atina tahrik etmek için adımlar atıyor. Adalar silahlandırılıyor, biz de tedbir almak zorundayız.

    ABD'NİN DEDEAĞAÇ'A ASKERİ SEVKİYATI
    Bir lojistik ve LNG merkezinin kurulduğu bilgimiz var.

        EGE'DE YUNANİSTAN TACİZİ
        Tacizlerin hiçbirini karşılıksız bırakmadık. Sahada ve masada yapılması gereken ne varsa yapıyoruz, yaptık. Karşılığını mutlaka veririz. Yunanistan kontrolsüz birtakım eylemler ortaya koyuyor.

        RUMLARA SİLAH AMBARGOSUNUN KALKMASI
        KKTC'de hiçbir zafiyete imkan vermeyeceğimiz bilinmeli.

        ŞAM'LA 11 YIL SONRA ÜST DÜZEY TEMAS
        Önce istihbarat birimlerimiz arasında bazı görüşmeler oldu. Bizim bakanlar arası görüşmemiz oldu. Bu süreç meselesi. Şartlar oluşursa üst düzey liderler arası görüşmeler de gündeme gelebilir. Moskova'daki toplantıda hem Rus hem Suriye tarafı ile görüşlerimizi paylaştık endişelerimizi ifade ettik. Olumsuz dönüş olmadı. Asıl amacımızın terörle mücadele olduğunu söyledik. Hiçbir etnik, dini, mezhepsel grupla sorunumuz yok dedik.''
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