Yunanistan NATO görevini engellemeye çalıştı! Ege'de tehlikeli provokasyon: "Gerekli karşılık verildi"





Yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetlerimize ait muharip ve destek uçakları ile #NATO tarafından görevlendirilen AWACS uçağı, karşılıklı eğitim maksadıyla Ege Denizi'nin uluslararası hava sahasında NATO koordineli olarak NEXUS ACE eğitim görevi icra etti."