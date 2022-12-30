Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros’tan Türkiye sınırında tahrik! Bu kez de Meriç Nehri üzerinden poz verdi

ÇAVUŞOĞLU'NDAN YUNANİSTAN'A NET MESAJ

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'Yunanistan'ın değil 12, 1 mil dahi karasuyu genişlemesine izin vermeyiz' sözü ile Atina'yı uyarmıştı.

Çavuşoğlu açıklamasında şu ifadelere yer vermişti;

'Yunanistan'ı bir kez daha uyarıyoruz. Arkana almaya çalıştıklarına güvenerek, sahte kahramanlık peşinde koşma. Maceraya atılma. Sonu sizin için hiç iyi olmaz.'