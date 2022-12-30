Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros'tan Türkiye sınırında tahrik! Bu kez de Meriç Nehri üzerinden poz verdi
Doğu Akdeniz ve Ege'de Türkiye karşıtı tahriklerde bulunan Yunanistan'dan Ankara'nın sabrını sınayan yeni bir hamle geldi. Üç gündür Ege'deki adalarda askeri birlikleri ziyaret ederek fotoğraf paylaşan Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, bu kez Türkiye'nin İpsala Sınır Kapısı'nın karşısından Meriç Nehri üzerinde görüntü verdi.
Ege'deki tansiyon Atina'dan gelen açıklamalar ile yükselmeye devam ederken Yunan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros'tan gerilimi artıracak bir hamle geldi.
Türkiye sınırında incelmelerde bulunan Floros gerilimi artıracak açıklamalara imza attı.
Trakya'daki Türkiye - Yunanistan arasındaki Meriç Nehri'ndeki İpsala Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan Kipi Sınır Kapısı'nda çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Floros paylaşımında şu ifadelere yer verdi;
'Birinci durağımız Kipi Köprüsü. Gözetleme karakolu personeli görevlerine bağlılıkla gerçekleştiriyor. Sağlık ve güçle Mutlu Yıllar. Evros (Meriç) düşmedi, düşmeyecek.'
'SİLAHSIZ' ADALARDAKİ BİRLİKLERİ DENETLEMİŞTİ
Floros geçtiğimiz günlerde Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de yer alan bazı adalara ziyaret gerçekleştirmişti.
Yunan Genelkurmay Başkanı gayri askeri statüdeki adalarda bulunan birlikleri denetlemişti.
ÇAVUŞOĞLU'NDAN YUNANİSTAN'A NET MESAJ
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'Yunanistan'ın değil 12, 1 mil dahi karasuyu genişlemesine izin vermeyiz' sözü ile Atina'yı uyarmıştı.
Çavuşoğlu açıklamasında şu ifadelere yer vermişti;
'Yunanistan'ı bir kez daha uyarıyoruz. Arkana almaya çalıştıklarına güvenerek, sahte kahramanlık peşinde koşma. Maceraya atılma. Sonu sizin için hiç iyi olmaz.'
İŞTE YUNANİSTAN'IN TÜRKİYE PLANI
Komşu Yunanistan'da gündem bir kez daha Türkiye.
Ege'deki tansiyon Atina'dan gelen açıklamalar ile yükselmeye devam ederken komşu basınından dikkat çeken bir analiz geldi.