Boğaziçi Üniversitesi’nde dikilen akademisyenleri patlatacak gerçekler! İstedikleri kast sistemi...

Valinin atama yaptigina delil var mi? Tamer hocanız Harry Potterlar gibi sallamaz. İste 4 eyaletten belgeler Florida, Oregon, Kaliforniya, Ohio... Basit bir google aramasiyla 50 eyaletin de böyle olduğunu ve HP'larin sizi aldattigini görün.

İSTEDİKLERİ ÜNİVERSİTELERİ İŞLEMEZ HALE GETİRECEK BİR KAST SİSTEMİ

HP kılıklı hocalarınız 2 senedir tek bir veri göstermeden, dünyada kabul görmeyen bir sistemi istiyor. HP'larin istediği sistem üniversiteleri işlemez hale getirecek bir kast sistemi. Hocalari, kendilerine köle yapacak ve akademiyi bitirecek.

Üniversiteye hoca alinirken ögrenciler oylama yapip mi aliniyor? Elbette hayir. Okul yönetimi atamasını yapıyor. HP hocalarınızdan hiç biri seçimle hoca olmadı. Peki niye kendilerine istedigi "özgürlüğü" sizden esirgiyorlar?

Bunca yıldır ABD'de hocayım, bir gün HP kiyafetiyle ortalıkta dolanmadım. Dolanan da görmedim. Cuppe sadece mezuniyet töreninde salonda görevliyken giyilir. Resmen komedi ve akademisyenliği tiyatral bir komediye indirgeyen bir acaip ekip karsimizda"