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    • 30.12.2022 13:24
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    Boğaziçi Üniversitesi’nde dikilen akademisyenleri patlatacak gerçekler! İstedikleri kast sistemi...

    Boğaziçi Üniversitesi'nde dikilip duran akademisyenleri patlatan gerçekler ortaya çıktı... 4 Ocak 2021’de Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmasıyla eyleme başlayan akademisyenler sırtlarını rektörlüğe dönüyor ve saatlerce dikiliyor. Siyasi atama diyerek eyleme devam eden akademisyenler Bulu'nun yerine yeni rektör atanmasına rağmen eyleme yine de devam ediyor. ABD'nin ünlü Florida Üniversitesi'nde görev yapan Prof. Tamer Kahveci, Boğaziçi Üniversitesi'nde devam eden eylem hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Eylemdeki öğretim görevlilerinin 'rektörü hocalar seçsin' isteğine belgelerle cevap veren Prof. Tamer Kahveci, "Peki dünyanın en iyi üniversitelerinin olduğu ABD'de bu uygulama var mi? Elbette yok. Rektör atama ile belirlenir." ifadelerine yer verdi. Kahveci gerçekleri bir bir anlatı...

    takvim.com.tr
    Dikilen akademisyenler patladı

    Boğaziçi Üniversitesi'nde dikilerek maaş alan akademisyenleri patlatacak gerçekler ortaya çıktı.

    MELİH BULU'NUN ATANMASIYLA EYLEME BAŞLADILAR
    Boğaziçi Üniversitesi'ne Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın rektör olarak Melih Bulu'yu atamasıyla birlikte akademisyenler eyleme başlamıştı.

    2 YILDIR DİKİLİP DURUYORLAR
    'Siyasi atama' diyerek Melih Bulu'ya karşı rektörlüğe sırtını dönerek saatlerce bekleyen akademisyenler yaklaşık 2 yıldır bu eylemi sürdürüyor.

    BULU'NUN YERİNE İNCİ ATANDI YİNE DE DURMADILAR
    Bulu'nun yerine önce vekaleten, ardından yeni rektör olarak Prof. Dr. Naci İnci atandı. İnci de akademisyenler tarafından protesto edildi.

    TAMER KAHVECİ PATLATTI
    ABD'nin ünlü Florida Üniversitesi'nde görev yapan Prof. Tamer Kahveci, Boğaziçi Üniversitesi'nde devam eden eylem hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

    Eylemdeki öğretim görevlilerinin 'rektörü hocalar seçsin' isteğine belgelerle cevap veren Prof. Tamer Kahveci, "Peki dünyanın en iyi üniversitelerinin olduğu ABD'de bu uygulama var mi? Elbette yok. Rektör atama ile belirlenir." ifadelerine yer verdi. Kahveci gerçekleri bir bir anlatı...

    Kahveci'nin Twitter üzerinden yaptığı açıklamalar şu şekilde;

    "Sevgili Boğaziçi Üniversitesi ailesinin ögrencileri. ABD'de top-5 devlet okulunda profesörüm Bugun komik protestocu azinlik hocalarinizin sizi aldattigini verilerle gosterelim mi? Gosterelim. Harry Potter kiyafetli ekip itiraz ediyorsa onlar da veri göstersin.

    ABD'DE BÖYLE BİR UYGULAMA VAR MI?
    Harry Potter (kisaca HP) ekibin temel argumani: "rektörü hocalar seçsin" Peki dunyanin en iyi universitelerinin oldugu ABD'de bu uygulama var mi? Elbette YOK. Rektor atama ile belirlenir.

        Rektörü kim atar? Eyalet valisinin sectigi küçük bir ekip.

        Bu ekibin ismi ne? Board of Trustees (BoT) veya Board of Governors. vali atar. Biden niye atamaz? Çünkü ABD federal devlettir, her eyaletin kendi bütçesi yönetimi, yasalari vardir. bütçeden üniversiteler para alir. Türkiye'de ise merkezi devlettir.

        Peki Biden hic mi karismaz? Karismaz olur mu. Biden federal seviyede atamalarin tamamini yapar. Mesela National Science Foundation board, National education board'i baskan atar. Belgeleri asağıda;

        Valinin atama yaptigina delil var mi? Tamer hocanız Harry Potterlar gibi sallamaz. İste 4 eyaletten belgeler Florida, Oregon, Kaliforniya, Ohio... Basit bir google aramasiyla 50 eyaletin de böyle olduğunu ve HP'larin sizi aldattigini görün.

        İSTEDİKLERİ ÜNİVERSİTELERİ İŞLEMEZ HALE GETİRECEK BİR KAST SİSTEMİ
        HP kılıklı hocalarınız 2 senedir tek bir veri göstermeden, dünyada kabul görmeyen bir sistemi istiyor. HP'larin istediği sistem üniversiteleri işlemez hale getirecek bir kast sistemi. Hocalari, kendilerine köle yapacak ve akademiyi bitirecek.

        Üniversiteye hoca alinirken ögrenciler oylama yapip mi aliniyor? Elbette hayir. Okul yönetimi atamasını yapıyor. HP hocalarınızdan hiç biri seçimle hoca olmadı. Peki niye kendilerine istedigi "özgürlüğü" sizden esirgiyorlar?

        Bunca yıldır ABD'de hocayım, bir gün HP kiyafetiyle ortalıkta dolanmadım. Dolanan da görmedim. Cuppe sadece mezuniyet töreninde salonda görevliyken giyilir. Resmen komedi ve akademisyenliği tiyatral bir komediye indirgeyen bir acaip ekip karsimizda"

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        Haberler Güncel Boğaziçi Üniversitesi’nde dikilen akademisyenleri patlatacak gerçekler! İstedikleri kast sistemi...
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