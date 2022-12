Boğaziçi Üniversitesi’nde dikilen akademisyenleri patlatacak gerçekler! İstedikleri kast sistemi...

Rektörü kim atar? Eyalet valisinin sectigi küçük bir ekip.

Bu ekibin ismi ne? Board of Trustees (BoT) veya Board of Governors. vali atar. Biden niye atamaz? Çünkü ABD federal devlettir, her eyaletin kendi bütçesi yönetimi, yasalari vardir. bütçeden üniversiteler para alir. Türkiye'de ise merkezi devlettir.

Peki Biden hic mi karismaz? Karismaz olur mu. Biden federal seviyede atamalarin tamamini yapar. Mesela National Science Foundation board, National education board'i baskan atar. Belgeleri asağıda;