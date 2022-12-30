Boğaziçi Üniversitesi’nde dikilen akademisyenleri patlatacak gerçekler! İstedikleri kast sistemi...

Boğaziçi Üniversitesi'nde dikilerek maaş alan akademisyenleri patlatacak gerçekler ortaya çıktı.
MELİH BULU'NUN ATANMASIYLA EYLEME BAŞLADILAR
Boğaziçi Üniversitesi'ne Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın rektör olarak Melih Bulu'yu atamasıyla birlikte akademisyenler eyleme başlamıştı.
2 YILDIR DİKİLİP DURUYORLAR
'Siyasi atama' diyerek Melih Bulu'ya karşı rektörlüğe sırtını dönerek saatlerce bekleyen akademisyenler yaklaşık 2 yıldır bu eylemi sürdürüyor.
BULU'NUN YERİNE İNCİ ATANDI YİNE DE DURMADILAR
Bulu'nun yerine önce vekaleten, ardından yeni rektör olarak Prof. Dr. Naci İnci atandı. İnci de akademisyenler tarafından protesto edildi.
TAMER KAHVECİ PATLATTI
ABD'nin ünlü Florida Üniversitesi'nde görev yapan Prof. Tamer Kahveci, Boğaziçi Üniversitesi'nde devam eden eylem hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Eylemdeki öğretim görevlilerinin 'rektörü hocalar seçsin' isteğine belgelerle cevap veren Prof. Tamer Kahveci, "Peki dünyanın en iyi üniversitelerinin olduğu ABD'de bu uygulama var mi? Elbette yok. Rektör atama ile belirlenir." ifadelerine yer verdi. Kahveci gerçekleri bir bir anlatı...
Kahveci'nin Twitter üzerinden yaptığı açıklamalar şu şekilde;
"Sevgili Boğaziçi Üniversitesi ailesinin ögrencileri. ABD'de top-5 devlet okulunda profesörüm Bugun komik protestocu azinlik hocalarinizin sizi aldattigini verilerle gosterelim mi? Gosterelim. Harry Potter kiyafetli ekip itiraz ediyorsa onlar da veri göstersin.
ABD'DE BÖYLE BİR UYGULAMA VAR MI?
Harry Potter (kisaca HP) ekibin temel argumani: "rektörü hocalar seçsin" Peki dunyanin en iyi universitelerinin oldugu ABD'de bu uygulama var mi? Elbette YOK. Rektor atama ile belirlenir.