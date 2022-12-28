Yunanistan Genelkurmay Başkanı'ndan yeni provokasyon! Atina'nın Türkiye planı ortaya çıktı
Ege ve Doğu Akdeniz'deki tahriklerinden asla vazgeçmeyen Yunanistan'ın Genelkurmay Başkanı yeni bir provokasyona imza attı. Orgeneral Konstantinos Floros, gayri askeri statüdeki Çamada, Karaada, Kerpe ve Meis adaları ile Girit'in güneyindeki Büyük Gavda Adası'nda konuşlanan askeri birlikleri denetledi. Öte yandan Yunan basını Atina'nın Türkiye planını yazdı.
Komşu Yunanistan'da gündem bir kez daha Türkiye.
Ege'deki tansiyon Atina'dan gelen açıklamalar ile yükselmeye devam ederken komşu basınından dikkat çeken bir analiz geldi.
Bölgedeki son gelişmeleri sayfalarına taşıyan Yunan basını Atina'nın hazırlandığı kâbus senaryosunu yazdı.
Yunan Kathimerini gazetesi 'Mülteci krizinde yapay bir canlanma olasılığı' olduğunu duyurdu ve Atina'nın söz konusu krize karşı tetikte olduğunun altını çizdi.
Gazete Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik açıklamaları sonrası Atina'daki alarm durumunun artığına vurgu yaptı.
İŞTE YUNANİSTAN'IN TÜRKİYE PLANI
Bir başka Yunan gazetesi Ta Nea Yunanistan'ın 2023'te silahlanma alanında ciddi adımlar atacağını yazarken CNN Yunanistan ise Atina'nın Türkiye planını sayfasına taşıdı.
Ege'de denemeleri devam eden altı Tip 214 Denizaltısının ilki olan TCG Piri Reis'i mercek altına alan gazete Atina'nın 'karşı koyma planını' açıkladı.