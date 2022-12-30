Yunan'a gözdağı! Bakan Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesi Gökçeada'da!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile "Rüzgar Alayı" olarak bilinen komando birliğinde inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Gökçeada'daki askeri birliklerde inceleme ve denetlemelerini sürdürüyor.
TSK KOMUTA KADEMESİ İLE FAALİYETLERE İLİŞKİN BRİFİNG ALDI