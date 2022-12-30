Yunan'a gözdağı! Bakan Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesi Gökçeada'da!

Daha sonra Şehitler Camisi'nde cuma namazını kılan Bakan Akar ve komutanlara, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Müftü Celal Atasoy'un daveti üzerine Akar, beraberindeki komutanlarla Gökçeada Müftülüğü'nü de ziyaret etti.

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