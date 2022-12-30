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    • 30.12.2022 23:06
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    Yunan'a gözdağı! Bakan Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesi Gökçeada'da!

    Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile "Rüzgar Alayı" olarak bilinen komando birliğinde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Yunan’a gözdağı! Komandoları ziyaret etti

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile "Rüzgar Alayı" olarak bilinen komando birliğinde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

    Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Gökçeada'daki askeri birliklerde inceleme ve denetlemelerini sürdürüyor.

    TSK KOMUTA KADEMESİ İLE FAALİYETLERE İLİŞKİN BRİFİNG ALDI


        "Rüzgar Alayı" olarak bilinen 5'inci Komando Alay Komutanlığını ziyaret eden Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile faaliyetlere ilişkin brifing aldı, talimatlar verdi.

        Daha sonra Şehitler Camisi'nde cuma namazını kılan Bakan Akar ve komutanlara, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Müftü Celal Atasoy'un daveti üzerine Akar, beraberindeki komutanlarla Gökçeada Müftülüğü'nü de ziyaret etti.

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        Haberler Güncel Yunan'a gözdağı! Bakan Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesi Gökçeada'da!
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