CHP'nin çökme siyaseti bir kez daha deşifre oldu! Seyit Torun'dan bomba itiraf: "Belge ve bilgi geliyor"

Son dakika haberi! Başkan Erdoğan ve hükümetin son zamanlarda KYK, EYT ve ÖTV konularında yürüttüğü çalışmalara çökerek 'Biz söyledik, yaptılar' algısı oluşturup kamuoyunu yanlış yönlendiren CHP'nin kirli tezgahı bir kez daha deşifre oldu. Geçtiğimiz aylarda CHP yandaşı gazeteci Özlem Gürses'in itiraf ettiği köstebekleri bugün de CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun açıkladı. Torun CHP'ye devlet içinden belge ve bilgi sızdırıldığını itiraf ederek, "Yani oluyor tabi, biz bazı bilgilere verilere nereden ulaşıyoruz, elbette olacak." dedi.