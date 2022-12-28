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    • 28.12.2022 13:10
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    • 28.12.2022 13:11
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    Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sayfası neden açılmıyor? iscisonuc.saglik.gov.tr adresine neden girilmiyor? Sonuçlar yhgm.saglik.gov.tr adresinde!

    Sağlık Bakanlığı kura çekimi hem bugün hem yarın yapılacak. 2 gün sürecek kurayla birlikte isim listeleri de il il yayımlanmaya başlanacak. Nihai ve yedek isim listesine ulaşmak isteyenler hem iscisonuc.saglik.gov.tr adresine, hem de yhgm.saglik.gov.tr adresine yoğunlaştı. Peki Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sayfası neden açılmıyor? iscisonuc.saglik.gov.tr adresine neden girilmiyor?

    Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sayfası neden açılmıyor?

    Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 işçi alımı için kura çekimi 28-29 Aralık 2022 tarihlerinde 10.00 ile 18.00 saatleri arasında canlı yayında noter huzurunda gerçekleştirilecek. Sonuçlar ise aynı gün saat 22:00'den sonra açıklanacak. Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sayfasına girmek isteyen vatandaşlar sorun yaşıyor. Peki neden?

    SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI SAYFASI NEDEN AÇILMIYOR?

    Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 işçi alımı için kura çekimi devam ederken vatandaşlar sonuç sayfasına yöneliyor. Sitedeki yoğunluk nedeniyle erişimde sorun yaşanabileceği düşünüyor. Gün içerisinde ilerleyen saatlerde tekrar giriş yapmayı deneyebilir ve isim listesine iscisonuc.saglik.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

    İsim listeleri akşam saat 22:00'den sonra yayımlanacak. Erken yayınlanması beklenmezken ara ara siteyi ziyaret edebilirsiniz.

    Öte yandan yhgm.saglik.gov.tr adresini kullanarak Sağlık Bakanlığı duyurularını takip edebilirsiniz.

    SAĞLIK BAKANLIĞI 11 BİN 317 İŞÇİ ALIMI KURA DUYURUSU

    ''T.C. Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerine 4857 sayılı İş Kanunu ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca 11.317 sürekli işçi alımı için 28/11/2022 – 02/12/2022 tarihleri arasında İŞKUR tarafından il ve meslek bazında başvurular alınmış ve Bakanlığımıza bildirilmiştir.

    İşe alınacak sürekli işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin geçici 10 uncu maddesi hükmüne göre öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın Bakanlığımızca doğrudan noter kurası ile belirlenecektir.

        İl ve mesleklere göre ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday için kura ile yerleştirme işlemi, Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda 28-29 Aralık 2022 tarihlerinde Bakanlığımız Bilkent Yerleşkesinde gerçekleşecektir.

        Kura çekilişi Bakanlığımız YouTube kanalı üzerinden (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) canlı olarak yayınlanacağından, kuraya katılımcı alınmayacaktır.''

        Kura sonuçları aynı gün saat 22:00'den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

        Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacaktır.

        28 Aralık 2022 (Çarşamba) günü kura çekilişi yapılacak olan iller:

        Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir. (Kura çekilişi saat 10:00'da Adana ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Kırşehir ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

        29 Aralık 2022 (Perşembe) günü kura çekilişi yapılacak olan iller:

        Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce. (Kura çekilişi saat 10:00'da Kocaeli ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Düzce ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)
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        Haberler Güncel Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sayfası neden açılmıyor? iscisonuc.saglik.gov.tr adresine neden girilmiyor? Sonuçlar yhgm.saglik.gov.tr adresinde!
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