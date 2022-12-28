Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sayfası neden açılmıyor? iscisonuc.saglik.gov.tr adresine neden girilmiyor? Sonuçlar yhgm.saglik.gov.tr adresinde!

Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 işçi alımı için kura çekimi 28-29 Aralık 2022 tarihlerinde 10.00 ile 18.00 saatleri arasında canlı yayında noter huzurunda gerçekleştirilecek. Sonuçlar ise aynı gün saat 22:00'den sonra açıklanacak. Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sayfasına girmek isteyen vatandaşlar sorun yaşıyor. Peki neden?
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI SAYFASI NEDEN AÇILMIYOR?
Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 işçi alımı için kura çekimi devam ederken vatandaşlar sonuç sayfasına yöneliyor. Sitedeki yoğunluk nedeniyle erişimde sorun yaşanabileceği düşünüyor. Gün içerisinde ilerleyen saatlerde tekrar giriş yapmayı deneyebilir ve isim listesine iscisonuc.saglik.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
İsim listeleri akşam saat 22:00'den sonra yayımlanacak. Erken yayınlanması beklenmezken ara ara siteyi ziyaret edebilirsiniz.
Öte yandan yhgm.saglik.gov.tr adresini kullanarak Sağlık Bakanlığı duyurularını takip edebilirsiniz.
SAĞLIK BAKANLIĞI 11 BİN 317 İŞÇİ ALIMI KURA DUYURUSU
''T.C. Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerine 4857 sayılı İş Kanunu ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca 11.317 sürekli işçi alımı için 28/11/2022 – 02/12/2022 tarihleri arasında İŞKUR tarafından il ve meslek bazında başvurular alınmış ve Bakanlığımıza bildirilmiştir.
İşe alınacak sürekli işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin geçici 10 uncu maddesi hükmüne göre öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın Bakanlığımızca doğrudan noter kurası ile belirlenecektir.