Başkan Erdoğan'dan TÜBİTAK ve TÜBA Ödülleri töreninde önemli açıklamalar

TÜBİTAK ve TÜBA Ödülleri Töreni Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

AHaber CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan törende önemli açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

Bilim insanlarımızı ve siz değerli misafirlerimizi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlamaktan onur duyuyoruz. Bu sene 57 bilim insanımız ödüle layık görüldü. Bu ödüllerin ilk kez verildiği 1966 yılından bu yana toplam 839 bilim insanı ödüllendirildi. Atalarımız, marifet iltifata tabidir iltifatsız emek zayidir diyor.

Başbakanlığımız döneminde de bu çalışmalara destek verdiğimizin en yakın şahidi sizlersiniz. Bilim insanlarımızın tamamının ülkemizin müreffehi için gecesini gündüzüne kattığınızı biliyoruz. Ödül alan bilim insanlarımızı tekrar tebrik ediyorum.

ADIM ADIM İLK 10'A

Ülkemiz dünyanın ilk 10 ülkesi hedefine adım adım yaklaşıyor. Bilim ve teknolojiyi Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasında en önemli araç olarak görüyoruz. TÜBA ve TÜBİTAK ülkemizin alt yapısına önemli katkılar yapıyor.

Detaylar gelecek...