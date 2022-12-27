İçişleri Bakanlığından CHP'li İBB için algı operasyonuna başlayan fondaş medyanın yalanına sert tepki: "Asla kabul edilemez"

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan rapor kapsamında CHP'li belediyelerde terör örgütü iltisaklı personelin varlığı ayyuka çıktı. İBB'deki tehlikeli kadrolaşmanın ardından harekete geçildi.
SÖZ ARTIK YARGIDA!
İçişleri Bakanlığınca hazırlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle (İBB) ilgili tevdi raporu 22 Aralık'ta savcılığa teslim edildi.
Alınan bilgiye göre, bakanlığın Mülkiye Başmüfettişliği tarafından İBB ile bağlı kuruluş ve iştiraklerinde işe alınan personelin işe girişine yönelik tevdi raporu hazırlandı. Raporun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı memur ve özel soruşturma bürosuna teslim edildiği bildirildi.
FONDAŞ KÖŞEYE SIKIŞAN CHP'Lİ İBB İÇİN ALGI OPERASYONUNA BAŞLADI
Raporun teslim edilmesinin ardından köşeye sıkışan CHP'li İBB için fondaş medya algı operasyonuna başladı. Sözde bağımsız T24 yazarı Tolga Şardan "İBB'yi teftiş eden heyetin başkanı neden değişti?" başlıklı yazısında müffettişin görevden bilerek alındığını ima etti.
ASLA KABUL EDİLEMEZ
İçişleri Bakanlığı, köşeye sıkışan CHP'li İBB yönetimi için harekete geçerek algı operasyonuna başlayan fondaş medyanın yalanını ortaya çıkardı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Müfettişimiz 11/04/2022 tarihli dilekçesiyle "kendisinin ve eşinin sağlık sorunları bulunması ve tedavi süreci" gerekçesiyle teftiş görevinden affını talep etmiştir. Bu durumun yürütülen teftişin yeri ve konusuyla bir ilgisi bulunmamaktadır. Kurulumuzun olağan çalışma usulleri içerisinde yapılan rutin bir uygulamanın farklı yönlere çekilmesi ve farklı anlamlar yüklenmesi asla kabul edilemez." denildi.
İşte İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamanın tam metni:
Bazı basın yayın organlarında; "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni teftiş eden müfettişlerin neden değiştirildiğine" ilişkin maksatlı yazıların yer aldığı görülmüştür.
Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur:
Bilindiği gibi, terörle mücadelemiz uzun yıllardır kararlı bir şekilde sürdürülmektedir. Bu mücadelemizin bazı kesimler tarafından farklı şekillerde engellenmeye ve akamete uğratılmaya çalışıldığı da bir gerçektir.
Terörle mücadele bağlamında Bakanlığımıza yapılan ihbarlar üzerine Mülkiye Teftiş Kurulu'nun, görev alanındaki kurum ve kuruluşlarda inceleme, teftiş ve soruşturma yürütmesi izahtan varestedir. Mülkiye Teftiş Kurulu görevleri kapsamında, FETÖ, PKK/KCK ve tüm terör örgütleriyle ilgili yüzlerce soruşturma dosyasını, sorumluluk duygusuyla alnının akıyla tamamlamıştır.
Mülkiye Teftiş Kurulu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yürüttüğü teftiş ve soruşturmalar ile ilgili defalarca açıklama yapılmasına rağmen mesnetsiz olarak kamuoyunu yanıltmaya yönelik yazılar yazılmaya ve paylaşımlar yapılmaya devam edilmektedir. Bu defa, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde özel teftiş yürütmekle görevli bir müfettişin, görevden affını istemesinin" polemik konusu yapılmaya çalışıldığı görülmektedir.