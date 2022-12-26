14. kattan masaya 'aday profilli' dayatma! CHP seçmeni 'Kılıçdaroğlu' diyor: Ankette İmamoğlu ve Yavaş'a büyük fark

Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala muhalefet bloğundaki kavga, kaos, adaylık çekişmesi ve küçük hesaplaşmalara şahit oluyor.
ABD ve Londra'da icazet yoklayan, sonrasında rotayı Almanya'ya çeviren Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı her seferinde İYİ Parti vetosuna takılıyor.
Meral Akşener de geride bıraktığımız günlerde Ekrem İmamoğlu ile el ele verip, "Çak! Daha yeni başlıyoruz" diyerek Saraçhane merkezli bir adaylık tiyatrosuna girişti.
İMAMOĞLU'NA AYAR VERİLDİ, AKŞENER İKAZ EDİLDİ
Bu durum CHP ve İYİ Parti arasında ipleri epeyce bir gerdi. CHP Genel Merkezi'nden peşi sıra açıklamalar geldi, adayın Kılıçdaroğlu olduğu vurgulandı. Ekrem İmamoğlu da Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Ankara'ya çağrıldı.
Grup toplantısında İmamoğlu'na tek kelime söz hakkı tanımayıp saksı muamelesi yapan CHP lideri, ittifak ortağı Meral Akşener'e de 'iç işlerimize karışma, baba-oğul arasına girme' mesajını verdi.
Bu gelişme üzerine İmamoğlu 'adayım her CHP'li gibi Kılıçdaroğlu'dur' deyip, Sözcü ve Cumhuriyet gazetelerine zamanlaması manidar bir ziyaret gerçekleştirdi.
AKŞENER'DEN KILIÇDAROĞLU'NA: FENA ÇARPARIM
Öte yandan Kılıçdaroğlu'ndan 'İç işlerimize karışma azarı işiten Meral Akşener'den bomba bir çıkış geldi.
Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Beni aramadı' ifadelerine "Kendi seçtirdiğimiz belediye başkanı için kimden izin alacağım. Böyle bir şey yok söyleyeni fena çarparım" yanıtını verdi.
Kılıçdaroğlu'na 'senden aday maday olmaz' mesajı veren İYİ Parti lideri, Ekrem İmamoğlu'na aleni bir şekilde desteğini sürdürerek "Ekrem İmamoğlu için de bu şarkı bitmeyecek. Ama sadece 16 milyon çerçevesi içine konulursa o şarkı biter" dedi.