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    • 27.12.2022 00:23
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    • 27.12.2022 00:59
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    14. kattan masaya 'aday profilli' dayatma! CHP seçmeni 'Kılıçdaroğlu' diyor: Ankette İmamoğlu ve Yavaş'a büyük fark

    Ekrem İmamoğlu - Meral Akşener ikilisinin Saraçhane merkezli adaylık tiyatrosu 6'lı masaya karıştırdı. CHP ve İYİ Parti arasında ipler kopma noktasına gelirken taraflar birbirilerini sert sözlerle hedef aldı. Bir yandan da CHP'nin masadaki ittifak ortaklarına 'Kılıçdaroğlu' dayatması sürüyor. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, aday profili çizip 'bilge bir insan olmalı' diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu işaret etti. Bir yandan da masadaki kaosun gölgesinde CHP seçmeni odaklı çarpıcı bir anket sonucu açıklandı. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'a fark attı. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    CHP seçmeni ne diyor? KK, İmamoğlu ve Yavaş...

    Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala muhalefet bloğundaki kavga, kaos, adaylık çekişmesi ve küçük hesaplaşmalara şahit oluyor.

    ABD ve Londra'da icazet yoklayan, sonrasında rotayı Almanya'ya çeviren Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı her seferinde İYİ Parti vetosuna takılıyor.

    CHP seçmeni 'Kılıçdaroğlu' diyor: Ankette İmamoğlu ve Yavaş'a büyük fark



    Meral Akşener de geride bıraktığımız günlerde Ekrem İmamoğlu ile el ele verip, "Çak! Daha yeni başlıyoruz" diyerek Saraçhane merkezli bir adaylık tiyatrosuna girişti.


    İMAMOĞLU'NA AYAR VERİLDİ, AKŞENER İKAZ EDİLDİ
    Bu durum CHP ve İYİ Parti arasında ipleri epeyce bir gerdi. CHP Genel Merkezi'nden peşi sıra açıklamalar geldi, adayın Kılıçdaroğlu olduğu vurgulandı. Ekrem İmamoğlu da Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Ankara'ya çağrıldı.

    Grup toplantısında İmamoğlu'na tek kelime söz hakkı tanımayıp saksı muamelesi yapan CHP lideri, ittifak ortağı Meral Akşener'e de 'iç işlerimize karışma, baba-oğul arasına girme' mesajını verdi.

    Bu gelişme üzerine İmamoğlu 'adayım her CHP'li gibi Kılıçdaroğlu'dur' deyip, Sözcü ve Cumhuriyet gazetelerine zamanlaması manidar bir ziyaret gerçekleştirdi.




    AKŞENER'DEN KILIÇDAROĞLU'NA: FENA ÇARPARIM
    Öte yandan Kılıçdaroğlu'ndan 'İç işlerimize karışma azarı işiten Meral Akşener'den bomba bir çıkış geldi.

    Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Beni aramadı' ifadelerine "Kendi seçtirdiğimiz belediye başkanı için kimden izin alacağım. Böyle bir şey yok söyleyeni fena çarparım" yanıtını verdi.

    Kılıçdaroğlu'na 'senden aday maday olmaz' mesajı veren İYİ Parti lideri, Ekrem İmamoğlu'na aleni bir şekilde desteğini sürdürerek "Ekrem İmamoğlu için de bu şarkı bitmeyecek. Ama sadece 16 milyon çerçevesi içine konulursa o şarkı biter" dedi.



        Tüm bu yaşananların ışığında CHP Genel Merkezi'nden dikkat çeken bir çıkış geldi.

        Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti SözcüFaik Öztrak, MYK toplantısının ardından 6'lı masa için aday profili çizdi.

        ADAY PROFİLİ ÇİZDİ: 6'LI MASAYA KILIÇDAROĞLU DAYATMASI
        Açıklamalarının alt metninde genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu işaret edip İmamoğlu'na göndermeler yapan Öztrak, "Türkiye'nin 13'üncü Cumhurbaşkanı; devleti bilen, hırslarını, egosunu aşmış, milletin kendisine verdiği büyük yetkiyi Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmak için kullanacak Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında yepyeni ve güçlü parlamenter sistemi getirecek, bilge bir insan olacak" ifadelerini kullandı.



        Akşener'in İmamoğlu ısrarı, CHP Genel Merkezi'in Kılıçdaroğlu dayatması ve masadaki kaosun gölgesinde CHP seçmeni odaklı çarpıcı bir anket sonucu açıklandı.

        CHP SEÇMENİ 'KILIÇDAROĞLU' DİYOR
        Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerinin yer aldığı anketi açıklayan isim ise CHP'li Barış Yarkadaş idi...

        Yarkadaş, özel bir TV kanalının canlı yayınında CHP seçmeninin %61,5'inin Kılıçdaroğlu'nu aday olarak görmek istediğini söyledi.



        Ankete dair detaylar;

        15-24 Aralık 2022 tarihlerini kapsayan söz konusu ankete göre seçmenlerin %61.5 Kılıçdaroğlu dedi.

        Seçmen eğiliminin ölçüldüğü ilgili ankette Ekrem İmamoğlu'nun aday olmasını isteyenlerin oranı %24.3 olarak kayıtlara geçerken, Mansur Yavaş'ın oranı %14,2.

        %100 bilgisayar destekli yürütülen söz konusu araştırmaya katılım sayısının 1500 olduğ öğrenildi.
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        Haberler Güncel 14. kattan masaya 'aday profilli' dayatma! CHP seçmeni 'Kılıçdaroğlu' diyor: Ankette İmamoğlu ve Yavaş'a büyük fark
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