14. kattan masaya 'aday profilli' dayatma! CHP seçmeni 'Kılıçdaroğlu' diyor: Ankette İmamoğlu ve Yavaş'a büyük fark





Tüm bu yaşananların ışığında CHP Genel Merkezi'nden dikkat çeken bir çıkış geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK toplantısının ardından 6'lı masa için aday profili çizdi.



ADAY PROFİLİ ÇİZDİ: 6'LI MASAYA KILIÇDAROĞLU DAYATMASI

Açıklamalarının alt metninde genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu işaret edip İmamoğlu'na göndermeler yapan Öztrak, "Türkiye'nin 13'üncü Cumhurbaşkanı; devleti bilen, hırslarını, egosunu aşmış, milletin kendisine verdiği büyük yetkiyi Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmak için kullanacak Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında yepyeni ve güçlü parlamenter sistemi getirecek, bilge bir insan olacak" ifadelerini kullandı.