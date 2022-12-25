FETÖ’nün 17-25 Aralık kumpasını soruşturan Savcı İsmail Uçar ilk kez konuştu: 25 Aralık'ı Gülen yönetti talimatları da o verdi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından Türkiye'nin en önemli projesinin müteahhitlerine yönelik kurulan 25 Aralık 2013 kumpasını bozan savcı 9 yıl sonra ilk kez konuştu. Hâlen İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan deneyimli hukukçu İsmail Uçar, kumpasın bilinmeyenlerine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu:
"DURSUN ÜZERİNDEN..."
25 Aralık dosyasının en önemli delili, telefon dinlemeleri ve fiziki takiptir. Haberleşme hürriyetini kısıtlayan bu işlem çok sıkı kurallara bağlanmıştır. Aksi halde kural dışı yöntemlerle elde edilen deliller kesinlikle delil olarak kullanılamaz. Kaldı ki; ses kayıtları başka delillerle de desteklenmelidir. Soruşturma dosyasında tam bir kuralsızlık hâkimdir. Soruşturmayı yapanların amacı etkin bir soruşturma yürüterek maddi hakikati ortaya çıkarmaktan çok akıllarını bir dolara kiraya verdikleri terör örgütünün algı çalışmalarına destek vermek amacı taşımaktadır.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube'den sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Hamza Tosun'un darbe operasyonu saatinde Fetullah Gülen'in onursal başkanı olduğu Rumi Forum yöneticilerinden Sinan Dursun'la birkaç kez telefonla görüşüp talimat aldığı tespit edilmiştir. Soruşturmada sırf Başbakan'ın ve MİT Müsteşarı'nın görüntülerini elde edebilmek için konuyla ilgisi olmayan Narkotik Şube görev almıştır.