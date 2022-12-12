İletişim Başkanlığı bir haftalık dezenformasyon raporunu paylaştı! İşte tek tek olayların gerçeği…





"BAYRAKTAR TB2'NİN PARÇALARI DIŞARIDAN ALINIP TÜRKİYE'DE BİRLEŞTİRİLİYOR" İDDİASI

Bir televizyon programında geçen, "İnsansız Hava Araçları (İHA) konusunda bugüne kadar yapılmayan bir şey yapmadılar. Her şeyi dışarıdan alıp burada birleştiriyorlar." iddiasının doğru olmadığı belirtilen bültende, şunlar kaydedildi:

"Operasyonel başarısı tüm dünya tarafından kabul gören Bayraktar TB2 İnsansız Hava Araçlarının üreticisi Baykar, İHA alanında en büyük katma değer olan yazılım ve donanım sistemlerini Türk mühendislerinden oluşan ekibiyle milli ve özgün olarak geliştirmektedir. Bayraktar TB2 SİHA üretiminde kullanılan piston motoru, çek valfi, su tutucu gibi rafta hazır tedarik edilen bileşenler yüzde 1'i bile geçmezken, benzer sarf malzemelerinin dünyadaki alternatiflerine göre çok daha gelişmişi yerli üreticilerden tedarik edilmektedir. Tüm kritik aksamı, tasarım ve yazılımları Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA'lar, dünyada rekor sayılacak düzeyde yüzde 93'lük bir yerli sanayi katılımıyla üretilmektedir."