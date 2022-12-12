İletişim Başkanlığı bir haftalık dezenformasyon raporunu paylaştı! İşte tek tek olayların gerçeği…

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, 5-11 Aralık'ı kapsayan Dezenformasyon Bülteni yayımlandı.
Bültende, "Aile Bakanlığı 2 yıldır neredeydi? 6 yaşında istismar edilen kadına sahip çıkmadı", "Bayraktar TB2'nin parçaları dışarıdan alınıp Türkiye'de birleştiriliyor", "Üzerinde bazı yazılar bulunan mühimmatın TSK'ye ait olduğu" iddialarını içeren çeşitli başlıklardaki haberlere yer verildi.
"AİLE BAKANLIĞI 2 YILDIR NEREDEYDİ?" YALANI
Bazı siyasiler tarafından dillendirilen ve basın yayın organlarında habere konu olan, "Aile Bakanlığı 2 yıldır neredeydi? 6 yaşında istismar edilen kadına sahip çıkmadı" başlıklı iddianın gerçek dışı olduğu belirtilen bültende, şu ifadelere yer verildi:
"Mağdur, 4 Aralık 2020'de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) ilk kabul birimine alınmıştır. 8 Aralık 2020'de de kadın konuk evine yerleştirilmiştir. Henüz iddianame hazırlanmadan Aile Bakanlığı tarafından korumaya alınan mağdurun barınma ve eğitim de dahil olmak üzere tüm ihtiyaçları karşılanmıştır. Ayrıca mağdurun çocuğu için eğitim imkanları seferber edilmiş, kendisi de mesleki eğitim kurslarına gönderilmiş ve İngilizce dil eğitimi almıştır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' iddiasıyla açılan davaya da müdahil olmuştur."