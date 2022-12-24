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    • 24.12.2022 18:18
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    Terörün siyasi ayağı HDP'nin Adana mitingi fiyaskoya döndü!

    Son dakika haberi! Terörün siyasi ayağı HDP’nin Adana Uğur Mumcu Meydanı’nda düzenlendiği sözde “Adalete Çağrı” mitingi fiyaskosa döndü. CHP'nin de destek verdiği mitinge katılım düşük kaldı. Alana kimsenin gelmediğini gören HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan konuşmasını erken keserek meydandan ayrıldı.

    takvim.com.tr
    HDP’nin Adana mitingi fiyaskoya döndü!

    Teslim olan teröristler ve devam eden Eren operasyonlarıyla köşeye sıkışan terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye kendisinden başka kimse destek vermiyor.


    ADANA MİTİNGİ FİYASKOYA DÖNDÜ
    HDP'nin Adana Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlendiği sözde "Adalete Çağrı" mitingi fiyaskosa döndü. Saat 14.00'da başlayacağı ilan edilen miting, meydanın boş olması üzerine 14.50'de başladı. Ancak CHP'nin de destek verdiği mitinge katılım düşük kaldı. Drone kamerasıyla görüntülenen alanda resmi rakamlara göre bin kişinin bile olmadığı bildirildi.

    HDP SİYASİ PARTİ VE DERNEKLERDEN DESTEK İSTEDİ
    HDP'liler mitingin fazla katılıma sahne olabilmesi CHP'den ve kendilerine yakın olan CHP, Emek Partisi, İHD Adana şube, BTS Adana Şube, Yeşil Sol Partisi, Halkevleri, Mücadele Birliği, SES, ESP, EMEP, DÖB, DBP, SYKP, TİP,TÖP gibi siyasi, dernek ve kurumlardan destek talep etti.

    Siyasi partilerin temsilcileri, dernekler destek verse de halkın katılım göstermemesi nedeniyle mitingin çok düşük bir oranda gerçekleştiği görüldü.

        KONUŞMASINI ERKEN BİTİRDİ
        HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan konuşmasını erken keserek meydandan ayrıldı.



        KİMLER KATILDI?
        Adana Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlenen sözde "Adalete Çağrı" mitingine HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Naci Sönmez, HDP Adana Milletvekilleri Tülay Hatimoğulları, Kemal PEKÖZ, HDP Milletvekilleri Sezai Temelli, Ayşe Sürücü, Fatma Kurtalan, Alican Önlü, Berdan Öztürk, Ö.Faruk Gergerlioğlu, CHP Adana İl Başkanı Mehmet Çelebi, CHP Adana İl Sekreteri Samet Güdük, HDP Adana İl Başkanları Mehmet Karakış, Helin Kaya, Hdp Mersin İl Başkanları Bedriye Kuş ve Hoşyar Sarıyıldız, Emek Partisi İl Başkanı Sevil Aracı, İHD Adana şube Başkanı Yakup Ataş, BTS Adana Şube Başkanı Tonguç Özkan, Yeşil Sol Partisi, Halkevleri, Mücadele Birliği, SES, ESP, EMEP, DÖB, DBP, SYKP, TİP,TÖP, HDP'li Partililer katıldı.

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