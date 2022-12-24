Terörün siyasi ayağı HDP'nin Adana mitingi fiyaskoya döndü!

Teslim olan teröristler ve devam eden Eren operasyonlarıyla köşeye sıkışan terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye kendisinden başka kimse destek vermiyor.
ADANA MİTİNGİ FİYASKOYA DÖNDÜ
HDP'nin Adana Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlendiği sözde "Adalete Çağrı" mitingi fiyaskosa döndü. Saat 14.00'da başlayacağı ilan edilen miting, meydanın boş olması üzerine 14.50'de başladı. Ancak CHP'nin de destek verdiği mitinge katılım düşük kaldı. Drone kamerasıyla görüntülenen alanda resmi rakamlara göre bin kişinin bile olmadığı bildirildi.
HDP SİYASİ PARTİ VE DERNEKLERDEN DESTEK İSTEDİ
HDP'liler mitingin fazla katılıma sahne olabilmesi CHP'den ve kendilerine yakın olan CHP, Emek Partisi, İHD Adana şube, BTS Adana Şube, Yeşil Sol Partisi, Halkevleri, Mücadele Birliği, SES, ESP, EMEP, DÖB, DBP, SYKP, TİP,TÖP gibi siyasi, dernek ve kurumlardan destek talep etti.
Siyasi partilerin temsilcileri, dernekler destek verse de halkın katılım göstermemesi nedeniyle mitingin çok düşük bir oranda gerçekleştiği görüldü.