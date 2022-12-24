Terörün siyasi ayağı HDP'nin Adana mitingi fiyaskoya döndü!

HDP SİYASİ PARTİ VE DERNEKLERDEN DESTEK İSTEDİ

HDP'liler mitingin fazla katılıma sahne olabilmesi CHP'den ve kendilerine yakın olan CHP, Emek Partisi, İHD Adana şube, BTS Adana Şube, Yeşil Sol Partisi, Halkevleri, Mücadele Birliği, SES, ESP, EMEP, DÖB, DBP, SYKP, TİP,TÖP gibi siyasi, dernek ve kurumlardan destek talep etti.

Siyasi partilerin temsilcileri, dernekler destek verse de halkın katılım göstermemesi nedeniyle mitingin çok düşük bir oranda gerçekleştiği görüldü.