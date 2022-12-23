Son dakika: HDP'nin yedeği DBP'ye terör operasyonu: Eş Genel Başkan Keskin Bayındır gözaltında

DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır da evinde gözaltında alındı.

HDP'DEN 'YEDEĞİ'NE DESTEK

HDP'nin bileşenlerinden biri olan Demokratik Bölgeler Partisi'nin Genel Merkez binasına ve birçok il binasına yapılan baskınla ilgili HDP'den açıklama geldi.