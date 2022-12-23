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    • 23.12.2022 10:12
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    Son dakika: HDP'nin yedeği DBP'ye terör operasyonu: Eş Genel Başkan Keskin Bayındır gözaltında

    Son dakika haberi... Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında DBP yöneticilerinin adreslerine ve DBP binlarına operasyon düzenleniyor. DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır evinde gözaltına alındı.

    takvim.com.tr
    DBP’ye terör operasyonu! Eş Genel Başkan gözaltında

    Son dakika haberi... Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör soruşturması kapsamında DBP'li (Demokratik Bölgeler Partisi) yöneticilerin adreslerine ve DBP binalarına terör operasyonu düzenleniyor.

    Başsavcılık tarafından 15 DBP'li isim hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı öğrenildi.

    DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır da evinde gözaltında alındı.

    HDP'DEN 'YEDEĞİ'NE DESTEK
    HDP'nin bileşenlerinden biri olan Demokratik Bölgeler Partisi'nin Genel Merkez binasına ve birçok il binasına yapılan baskınla ilgili HDP'den açıklama geldi.

    HDP'den yapılan açıklamada, "Bileşen partimiz Demokratik Bölgeler Partisi Genel Merkezi ve il örgütleri basılarak DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır ve yöneticileri gözaltına alınıyor. Bu darbe ve siyaseti yasaklama girişimi iktidarın korkusunun göstergesidir. Kürt halkını bu saldırılarla yıldıramazsınız." denildi.
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        Haberler Güncel Son dakika: HDP'nin yedeği DBP'ye terör operasyonu: Eş Genel Başkan Keskin Bayındır gözaltında
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